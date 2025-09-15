SignauxSections
Ran Wen Zhu

ZHUranwen168

Ran Wen Zhu
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -56%
ICMarketsSC-Live11
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
232
Bénéfice trades:
139 (59.91%)
Perte trades:
93 (40.09%)
Meilleure transaction:
88.50 USD
Pire transaction:
-53.40 USD
Bénéfice brut:
1 026.54 USD (296 273 pips)
Perte brute:
-975.75 USD (403 590 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (53.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.44 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
74.94%
Charge de dépôt maximale:
129.11%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
96
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.18
Longs trades:
117 (50.43%)
Courts trades:
115 (49.57%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
7.39 USD
Perte moyenne:
-10.49 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-114.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-114.10 USD (8)
Croissance mensuelle:
-55.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
285.33 USD (65.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.20% (285.33 USD)
Par fonds propres:
53.13% (151.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 152
XTIUSD 32
HK50 19
US500 16
BTCUSD 12
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 101
XTIUSD -44
HK50 -75
US500 103
BTCUSD -26
EURUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
XTIUSD -91
HK50 -59K
US500 11K
BTCUSD -70K
EURUSD -262
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88.50 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +53.64 USD
Perte consécutive maximale: -114.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.29 × 2299
ICMarketsSC-Live09
0.39 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.47 × 30
ICMarketsSC-Live08
0.82 × 114
Tickmill-Live02
0.84 × 19
Exness-Real16
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1204
ICMarketsSC-Live11
1.21 × 566
ICMarketsSC-Live07
1.30 × 827
ICMarketsSC-Live20
1.34 × 65
ICMarketsSC-Live23
1.48 × 56
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarkets-Live19
2.00 × 1
Pepperstone-Edge01
2.07 × 331
ICMarketsSC-Live24
2.22 × 347
Axi-US02-Live
2.45 × 20
Tickmill-Live08
3.10 × 108
38 plus...
Aucun avis
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 16:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 16:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 15:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 13:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 13:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 12:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 11:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 16:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.26 16:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
