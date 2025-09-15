SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Dm222
Boyu Ding

Dm222

Boyu Ding
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Pepperstone-Edge03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 792
Bénéfice trades:
1 327 (74.05%)
Perte trades:
465 (25.95%)
Meilleure transaction:
260.46 AUD
Pire transaction:
-184.50 AUD
Bénéfice brut:
5 955.14 AUD (164 846 pips)
Perte brute:
-5 472.36 AUD (126 263 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (149.71 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.21 AUD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.50%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
906 (50.56%)
Courts trades:
886 (49.44%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.27 AUD
Bénéfice moyen:
4.49 AUD
Perte moyenne:
-11.77 AUD
Pertes consécutives maximales:
46 (-1 672.05 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 672.05 AUD (46)
Croissance mensuelle:
-6.84%
Prévision annuelle:
-83.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
3 312.25 AUD (32.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.97% (3 312.25 AUD)
Par fonds propres:
49.40% (3 759.04 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 447
EURUSD 382
USDJPY 378
GBPUSD 278
AUDNZD 231
AUDCAD 76
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 663
EURUSD 248
USDJPY 64
GBPUSD -10
AUDNZD -456
AUDCAD -142
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 5.3K
EURUSD 23K
USDJPY 15K
GBPUSD 1.5K
AUDNZD -4.5K
AUDCAD -1.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +260.46 AUD
Pire transaction: -185 AUD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 46
Bénéfice consécutif maximal: +149.71 AUD
Perte consécutive maximale: -1 672.05 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 4
FBS-Real-6
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
Armada-Live
0.00 × 1
TMS-Demo
0.00 × 35
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 4
RoboForex-Demo
0.00 × 3
TurnkeyFX-Live
0.09 × 11
Activtrades-Demo
0.18 × 22
ICMarkets-Live16
0.29 × 7
EuromarketFX-Live
0.31 × 401
ForexMart-RealServer
0.33 × 24
XM.COM-Real 17
0.35 × 117
ICMarkets-Live04
0.37 × 599
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
ICMarkets-Live09
0.52 × 50
Alpari-ECN-Live
0.56 × 16
ViproMarkets-Live
0.58 × 33
Tickmill-Live02
0.65 × 48
QTrade-5
0.67 × 3
ICMarkets-Live08
0.67 × 18
Pepperstone-Edge04
0.68 × 3366
201 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 10:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 05:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 04:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Dm222
30 USD par mois
8%
0
0
USD
14K
AUD
14
100%
1 792
74%
100%
1.08
0.27
AUD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.