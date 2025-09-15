- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 792
Bénéfice trades:
1 327 (74.05%)
Perte trades:
465 (25.95%)
Meilleure transaction:
260.46 AUD
Pire transaction:
-184.50 AUD
Bénéfice brut:
5 955.14 AUD (164 846 pips)
Perte brute:
-5 472.36 AUD (126 263 pips)
Gains consécutifs maximales:
47 (149.71 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
283.21 AUD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
27.50%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
906 (50.56%)
Courts trades:
886 (49.44%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.27 AUD
Bénéfice moyen:
4.49 AUD
Perte moyenne:
-11.77 AUD
Pertes consécutives maximales:
46 (-1 672.05 AUD)
Perte consécutive maximale:
-1 672.05 AUD (46)
Croissance mensuelle:
-6.84%
Prévision annuelle:
-83.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
3 312.25 AUD (32.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.97% (3 312.25 AUD)
Par fonds propres:
49.40% (3 759.04 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|447
|EURUSD
|382
|USDJPY
|378
|GBPUSD
|278
|AUDNZD
|231
|AUDCAD
|76
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|663
|EURUSD
|248
|USDJPY
|64
|GBPUSD
|-10
|AUDNZD
|-456
|AUDCAD
|-142
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|5.3K
|EURUSD
|23K
|USDJPY
|15K
|GBPUSD
|1.5K
|AUDNZD
|-4.5K
|AUDCAD
|-1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +260.46 AUD
Pire transaction: -185 AUD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 46
Bénéfice consécutif maximal: +149.71 AUD
Perte consécutive maximale: -1 672.05 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
TMS-Demo
|0.00 × 35
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-Demo
|0.00 × 3
|
TurnkeyFX-Live
|0.09 × 11
|
Activtrades-Demo
|0.18 × 22
|
ICMarkets-Live16
|0.29 × 7
|
EuromarketFX-Live
|0.31 × 401
|
ForexMart-RealServer
|0.33 × 24
|
XM.COM-Real 17
|0.35 × 117
|
ICMarkets-Live04
|0.37 × 599
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.52 × 50
|
Alpari-ECN-Live
|0.56 × 16
|
ViproMarkets-Live
|0.58 × 33
|
Tickmill-Live02
|0.65 × 48
|
QTrade-5
|0.67 × 3
|
ICMarkets-Live08
|0.67 × 18
|
Pepperstone-Edge04
|0.68 × 3366
Aucun avis
