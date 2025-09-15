SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Finam Test
VLADIMIR PESKOV

Finam Test

VLADIMIR PESKOV
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -67%
FINAM-Real4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
541
Bénéfice trades:
433 (80.03%)
Perte trades:
108 (19.96%)
Meilleure transaction:
766.24 RUB
Pire transaction:
-3 682.67 RUB
Bénéfice brut:
34 617.16 RUB (41 875 pips)
Perte brute:
-51 990.70 RUB (59 809 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (1 788.03 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 788.03 RUB (37)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
78.69%
Charge de dépôt maximale:
98.36%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
235 (43.44%)
Courts trades:
306 (56.56%)
Facteur de profit:
0.67
Rendement attendu:
-32.11 RUB
Bénéfice moyen:
79.95 RUB
Perte moyenne:
-481.40 RUB
Pertes consécutives maximales:
10 (-9 805.09 RUB)
Perte consécutive maximale:
-11 650.31 RUB (5)
Croissance mensuelle:
23.16%
Prévision annuelle:
281.07%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22 371.96 RUB
Maximal:
24 418.52 RUB (110.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
82.83% (24 418.52 RUB)
Par fonds propres:
29.97% (3 251.73 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.ffx 540
USDCHF.ffx 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.ffx -295
USDCHF.ffx 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.ffx -18K
USDCHF.ffx 422
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +766.24 RUB
Pire transaction: -3 683 RUB
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 788.03 RUB
Perte consécutive maximale: -9 805.09 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

for test
Aucun avis
2025.09.16 09:01
A large drawdown may occur on the account again
