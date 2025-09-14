SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Duck gtc xau forex
Hao Chen

Duck gtc xau forex

Hao Chen
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 -14%
GTCGlobalTrade-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
267
Bénéfice trades:
188 (70.41%)
Perte trades:
79 (29.59%)
Meilleure transaction:
117.30 USD
Pire transaction:
-474.58 USD
Bénéfice brut:
2 058.09 USD (94 282 pips)
Perte brute:
-3 431.78 USD (104 057 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (148.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
308.19 USD (13)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
84.78%
Charge de dépôt maximale:
6.49%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
147 (55.06%)
Courts trades:
120 (44.94%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-5.14 USD
Bénéfice moyen:
10.95 USD
Perte moyenne:
-43.44 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-567.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-567.63 USD (6)
Croissance mensuelle:
-13.74%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 555.32 USD
Maximal:
2 460.00 USD (22.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.56% (2 460.00 USD)
Par fonds propres:
22.02% (1 927.89 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 244
GBPUSD 3
EURUSD 3
USDCHF 3
EURCAD 2
GBPAUD 2
GBPCAD 2
USDCAD 1
CADJPY 1
USDJPY 1
GBPNZD 1
EURJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 1
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1.4K
GBPUSD -6
EURUSD 1
USDCHF 5
EURCAD 6
GBPAUD 3
GBPCAD 6
USDCAD -1
CADJPY -1
USDJPY 1
GBPNZD 3
EURJPY 18
AUDUSD 3
GBPJPY 3
AUDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -15K
GBPUSD -205
EURUSD 448
USDCHF 387
EURCAD 819
GBPAUD 442
GBPCAD 815
USDCAD -191
CADJPY -70
USDJPY 141
GBPNZD 529
EURJPY 877
AUDUSD 305
GBPJPY 400
AUDCAD 437
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +117.30 USD
Pire transaction: -475 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +148.59 USD
Perte consécutive maximale: -567.63 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalTrade-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

黄金外汇   1：1
Aucun avis
2025.09.15 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.15 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.14 23:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.14 23:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.14 23:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
