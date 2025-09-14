SignauxSections
Noman Ali

Huma

Noman Ali
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -71%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
293
Bénéfice trades:
114 (38.90%)
Perte trades:
179 (61.09%)
Meilleure transaction:
23.32 USD
Pire transaction:
-11.13 USD
Bénéfice brut:
414.62 USD (454 822 pips)
Perte brute:
-399.41 USD (369 822 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (30.94 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
34.03 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
9.67%
Charge de dépôt maximale:
116.38%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
155 (52.90%)
Courts trades:
138 (47.10%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
3.64 USD
Perte moyenne:
-2.23 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-51.91 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.91 USD (20)
Croissance mensuelle:
19.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.16 USD
Maximal:
68.20 USD (12.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.35% (57.16 USD)
Par fonds propres:
17.40% (10.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 292
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9
BTCUSD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
BTCUSD 61K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.32 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +30.94 USD
Perte consécutive maximale: -51.91 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE.

- This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining 29 entry tactics with strict risk management.
- Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.


Signal Detail:

1. Mostly trade XAU/USD and BTC/USD pair.

2. This signal runs 24/5, make sure you are copying with a good VPS.

 

      Contacts:

      Feel free to contact me via WhatsApp: +971 524529883


      Aucun avis
      2025.10.13 03:43
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.10.08 07:33
      Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.30 18:37
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.30 17:28
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.30 16:28
      Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.26 17:08
      Too much growth in the last month indicates a high risk
      2025.09.23 19:21
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.23 18:21
      Too frequent deals may negatively impact copying results
      2025.09.15 10:45
      A large drawdown may occur on the account again
      2025.09.14 17:32
      This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
