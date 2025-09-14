SignauxSections
Duo Ming Sun

Moerben

Duo Ming Sun
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
120 (48.58%)
Perte trades:
127 (51.42%)
Meilleure transaction:
411.30 USD
Pire transaction:
-207.26 USD
Bénéfice brut:
9 033.24 USD (503 383 pips)
Perte brute:
-7 476.45 USD (419 399 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (673.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 728.48 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
82.26%
Charge de dépôt maximale:
154.86%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
189 (76.52%)
Courts trades:
58 (23.48%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
6.30 USD
Bénéfice moyen:
75.28 USD
Perte moyenne:
-58.87 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-1 060.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 544.13 USD (15)
Croissance mensuelle:
2.31%
Algo trading:
14%
Prélèvement par solde:
Absolu:
223.22 USD
Maximal:
2 108.59 USD (39.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.73% (2 108.59 USD)
Par fonds propres:
38.65% (771.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 153
EURUSD 50
USDJPY 20
BTCUSD 9
AUDUSD 8
ETHUSD 7
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.7K
EURUSD -281
USDJPY 161
BTCUSD 98
AUDUSD 20
ETHUSD -154
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
EURUSD -688
USDJPY 1K
BTCUSD -31K
AUDUSD -19
ETHUSD -3.6K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +411.30 USD
Pire transaction: -207 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +673.27 USD
Perte consécutive maximale: -1 060.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
Aucun avis
2025.10.13 16:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 16:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 20:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 15:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 09:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 08:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 07:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 20:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 11:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
