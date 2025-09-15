Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US07-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Valutrades-Real-HK 0.07 × 139 Exness-Real7 0.60 × 230 RoboForex-ECN 0.70 × 235 Axi-US07-Live 0.73 × 40 RoboForex-ECN-2 0.78 × 257 Axi-US06-Live 3.02 × 559 OneFinancialMarkets-US11-Live 7.59 × 34 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou