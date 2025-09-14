SignauxSections
Gavin Neo Hung Ming

MT5 Swing

Gavin Neo Hung Ming
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 127%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
116
Bénéfice trades:
64 (55.17%)
Perte trades:
52 (44.83%)
Meilleure transaction:
406.79 USD
Pire transaction:
-287.80 USD
Bénéfice brut:
8 656.93 USD (581 807 pips)
Perte brute:
-6 236.34 USD (268 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 163.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 250.86 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
4.05%
Charge de dépôt maximale:
22.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.76
Longs trades:
55 (47.41%)
Courts trades:
61 (52.59%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
20.87 USD
Bénéfice moyen:
135.26 USD
Perte moyenne:
-119.93 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-456.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-456.32 USD (3)
Croissance mensuelle:
49.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
618.54 USD
Maximal:
1 372.39 USD (78.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.64% (1 372.39 USD)
Par fonds propres:
5.11% (136.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 36
DE40 22
US30 19
USTEC 14
JP225 12
GBPUSD 12
XAUUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 2.1K
DE40 1K
US30 -493
USTEC -417
JP225 58
GBPUSD 140
XAUUSD 2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 10K
DE40 178K
US30 65K
USTEC -15K
JP225 74K
GBPUSD 1K
XAUUSD 18
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +406.79 USD
Pire transaction: -288 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 163.42 USD
Perte consécutive maximale: -456.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 5
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.19 × 16
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
OxSecurities-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real11
1.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.78 × 328
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 159
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
GOMarketsMU-Live
2.04 × 522
ICMarketsSC-MT5-2
2.28 × 8563
FusionMarkets-Live
2.77 × 507
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
77 plus...
Day/Swing Trading
Aucun avis
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 09:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 07:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 11:45
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.14 14:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.14 04:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.14 04:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.