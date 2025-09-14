SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / My5108
Yong Lian Ning

My5108

Yong Lian Ning
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 417%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23 946
Bénéfice trades:
15 600 (65.14%)
Perte trades:
8 346 (34.85%)
Meilleure transaction:
4 539.09 USD
Pire transaction:
-7 495.92 USD
Bénéfice brut:
578 459.70 USD (5 461 583 pips)
Perte brute:
-429 976.88 USD (5 364 875 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (353.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 990.53 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.87%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1150
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
7.56
Longs trades:
11 086 (46.30%)
Courts trades:
12 860 (53.70%)
Facteur de profit:
1.35
Rendement attendu:
6.20 USD
Bénéfice moyen:
37.08 USD
Perte moyenne:
-51.52 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 910.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 883.47 USD (4)
Croissance mensuelle:
6.34%
Prévision annuelle:
76.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 030.22 USD
Maximal:
19 647.07 USD (35.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.33% (19 647.07 USD)
Par fonds propres:
2.17% (2 419.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 23946
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 148K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 99K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 539.09 USD
Pire transaction: -7 496 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +353.90 USD
Perte consécutive maximale: -1 910.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

多策略对哦 
Aucun avis
2025.09.14 02:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
My5108
30 USD par mois
417%
0
0
USD
118K
USD
50
99%
23 946
65%
100%
1.34
6.20
USD
35%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.