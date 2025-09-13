- Croissance
Trades:
58
Bénéfice trades:
55 (94.82%)
Perte trades:
3 (5.17%)
Meilleure transaction:
21.32 EUR
Pire transaction:
-39.12 EUR
Bénéfice brut:
463.48 EUR (24 478 pips)
Perte brute:
-110.35 EUR (556 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (186.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
186.24 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.78
Activité de trading:
14.38%
Charge de dépôt maximale:
16.76%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
8.70
Longs trades:
32 (55.17%)
Courts trades:
26 (44.83%)
Facteur de profit:
4.20
Rendement attendu:
6.09 EUR
Bénéfice moyen:
8.43 EUR
Perte moyenne:
-36.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-39.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-39.12 EUR (1)
Croissance mensuelle:
17.71%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.94 EUR
Maximal:
40.57 EUR (1.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.88% (40.10 EUR)
Par fonds propres:
6.06% (137.31 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GER40
|12
|XAUUSD.r
|11
|US30
|11
|EURUSD.r
|9
|USDJPY.r
|8
|GBPUSD.r
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GER40
|138
|XAUUSD.r
|105
|US30
|122
|EURUSD.r
|28
|USDJPY.r
|-36
|GBPUSD.r
|47
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GER40
|11K
|XAUUSD.r
|1.1K
|US30
|12K
|EURUSD.r
|198
|USDJPY.r
|-194
|GBPUSD.r
|262
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Wick Hunter – Votre assistant de trading intelligent
Wick Hunter est un algorithme de trading automatisé (Expert Advisor) spécialement conçu pour exploiter les fluctuations de prix à court terme (« mèches »). Il fonctionne de manière entièrement automatique, identifie les opportunités de trading en temps réel et les exécute immédiatement.
🔹 Fonctionnalités :
Jusqu'à 10 transactions par jour
Clôture de toutes les positions le jour même – aucun risque overnight
Stop suiveur serré : nombreux gains modestes mais constants
Taux de réussite moyen très élevé
Marchés pris en charge : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Or, DAX, US30
🔹 Exigences techniques :
Pour exploiter pleinement le potentiel de Wick Hunter, un compte RAW avec des spreads très faibles et une exécution rapide est essentiel.
Un VPS directement auprès du courtier est idéal pour minimiser la latence.
🔹 Style de trading :
Wick Hunter s'appuie sur la réactivité du marché et privilégie les prises de bénéfices par petites tranches. Les pertes sont systématiquement limitées. Cela crée un style de trading structuré avec un taux de réussite très élevé.
⚠️ Remarque importante :
Le trading sur le Forex, les indices et les matières premières comporte des risques. Malgré un taux de réussite élevé, Wick Hunter peut subir des pertes à tout moment. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures.
💡 Wick Hunter est facilement accessible via un abonnement, pour tous ceux qui privilégient une stratégie de trading automatisée et rigoureuse.
