Wick Hunter – Votre assistant de trading intelligent





Wick Hunter est un algorithme de trading automatisé (Expert Advisor) spécialement conçu pour exploiter les fluctuations de prix à court terme (« mèches »). Il fonctionne de manière entièrement automatique, identifie les opportunités de trading en temps réel et les exécute immédiatement.





🔹 Fonctionnalités :





Jusqu'à 10 transactions par jour





Clôture de toutes les positions le jour même – aucun risque overnight





Stop suiveur serré : nombreux gains modestes mais constants





Taux de réussite moyen très élevé





Marchés pris en charge : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Or, DAX, US30





🔹 Exigences techniques :

Pour exploiter pleinement le potentiel de Wick Hunter, un compte RAW avec des spreads très faibles et une exécution rapide est essentiel.

Un VPS directement auprès du courtier est idéal pour minimiser la latence.





🔹 Style de trading :

Wick Hunter s'appuie sur la réactivité du marché et privilégie les prises de bénéfices par petites tranches. Les pertes sont systématiquement limitées. Cela crée un style de trading structuré avec un taux de réussite très élevé.





⚠️ Remarque importante :

Le trading sur le Forex, les indices et les matières premières comporte des risques. Malgré un taux de réussite élevé, Wick Hunter peut subir des pertes à tout moment. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures.





💡 Wick Hunter est facilement accessible via un abonnement, pour tous ceux qui privilégient une stratégie de trading automatisée et rigoureuse.