Andreas Neuen

Wick Hunter 2025

Andreas Neuen
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
58
Bénéfice trades:
55 (94.82%)
Perte trades:
3 (5.17%)
Meilleure transaction:
21.32 EUR
Pire transaction:
-39.12 EUR
Bénéfice brut:
463.48 EUR (24 478 pips)
Perte brute:
-110.35 EUR (556 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (186.24 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
186.24 EUR (23)
Ratio de Sharpe:
0.78
Activité de trading:
14.38%
Charge de dépôt maximale:
16.76%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
8.70
Longs trades:
32 (55.17%)
Courts trades:
26 (44.83%)
Facteur de profit:
4.20
Rendement attendu:
6.09 EUR
Bénéfice moyen:
8.43 EUR
Perte moyenne:
-36.78 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-39.12 EUR)
Perte consécutive maximale:
-39.12 EUR (1)
Croissance mensuelle:
17.71%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.94 EUR
Maximal:
40.57 EUR (1.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.88% (40.10 EUR)
Par fonds propres:
6.06% (137.31 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GER40 12
XAUUSD.r 11
US30 11
EURUSD.r 9
USDJPY.r 8
GBPUSD.r 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GER40 138
XAUUSD.r 105
US30 122
EURUSD.r 28
USDJPY.r -36
GBPUSD.r 47
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GER40 11K
XAUUSD.r 1.1K
US30 12K
EURUSD.r 198
USDJPY.r -194
GBPUSD.r 262
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.32 EUR
Pire transaction: -39 EUR
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +186.24 EUR
Perte consécutive maximale: -39.12 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Wick Hunter – Votre assistant de trading intelligent

Wick Hunter est un algorithme de trading automatisé (Expert Advisor) spécialement conçu pour exploiter les fluctuations de prix à court terme (« mèches »). Il fonctionne de manière entièrement automatique, identifie les opportunités de trading en temps réel et les exécute immédiatement.

🔹 Fonctionnalités :

Jusqu'à 10 transactions par jour

Clôture de toutes les positions le jour même – aucun risque overnight

Stop suiveur serré : nombreux gains modestes mais constants

Taux de réussite moyen très élevé

Marchés pris en charge : EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Or, DAX, US30

🔹 Exigences techniques :
Pour exploiter pleinement le potentiel de Wick Hunter, un compte RAW avec des spreads très faibles et une exécution rapide est essentiel.
Un VPS directement auprès du courtier est idéal pour minimiser la latence.

🔹 Style de trading :
Wick Hunter s'appuie sur la réactivité du marché et privilégie les prises de bénéfices par petites tranches. Les pertes sont systématiquement limitées. Cela crée un style de trading structuré avec un taux de réussite très élevé.

⚠️ Remarque importante :
Le trading sur le Forex, les indices et les matières premières comporte des risques. Malgré un taux de réussite élevé, Wick Hunter peut subir des pertes à tout moment. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures.

💡 Wick Hunter est facilement accessible via un abonnement, pour tous ceux qui privilégient une stratégie de trading automatisée et rigoureuse.
Aucun avis
2025.09.22 08:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 08:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 07:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 05:21
Share of trading days is too low
2025.09.15 05:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.13 22:16
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 22:16
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.13 22:16
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.13 22:16
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 22:16
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
