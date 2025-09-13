Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 1.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-2 1.19 × 479 BDSwissGlobal-Server01 1.34 × 220 OctaFX-Real2 1.51 × 434 ICMarketsSC-MT5-4 1.55 × 53 Alpari-MT5 1.80 × 284 OctaFX-Real 2.04 × 113 FusionMarkets-Live 2.45 × 83 ICMarketsSC-MT5 3.18 × 100 ZeroMarkets-Live 5.59 × 310 Pepperstone-MT5-Live01 6.00 × 1 XMTrading-MT5 3 6.39 × 292 FBS-Real 7.25 × 4 RoboForex-Pro 8.37 × 486 Deriv-Server 10.67 × 6 FXGT-Live 14.72 × 318 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou