Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8 0.00 × 4 Exness-MT5Real2 0.07 × 184 ICMarketsSC-MT5 1.88 × 17 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 3 Darwinex-Live 3.17 × 6 Exness-MT5Real 3.75 × 63 AmanaCapital-Live 3.96 × 25 ForexClub-MT5 Real Server 4.00 × 1 Exness-MT5Real3 4.50 × 8 XBTFX-MetaTrader5 6.38 × 8 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou