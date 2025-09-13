SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC Scalping
Sarawut Phumkrajang

BTC Scalping

Sarawut Phumkrajang
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49
Bénéfice trades:
42 (85.71%)
Perte trades:
7 (14.29%)
Meilleure transaction:
338.00 THB
Pire transaction:
-313.12 THB
Bénéfice brut:
4 058.18 THB (644 050 pips)
Perte brute:
-982.42 THB (153 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (2 045.58 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
2 045.58 THB (22)
Ratio de Sharpe:
0.57
Activité de trading:
7.19%
Charge de dépôt maximale:
17.38%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
7.44
Longs trades:
29 (59.18%)
Courts trades:
20 (40.82%)
Facteur de profit:
4.13
Rendement attendu:
62.77 THB
Bénéfice moyen:
96.62 THB
Perte moyenne:
-140.35 THB
Pertes consécutives maximales:
2 (-413.45 THB)
Perte consécutive maximale:
-413.45 THB (2)
Croissance mensuelle:
2.52%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 THB
Maximal:
413.45 THB (1.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.33% (413.45 THB)
Par fonds propres:
0.97% (1 216.26 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 491K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +338.00 THB
Pire transaction: -313 THB
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2 045.58 THB
Perte consécutive maximale: -413.45 THB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.26 02:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 11:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 09:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 05:00
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.13 05:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.13 05:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
