SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Stable happiness
Qing Tang Yang

Stable happiness

Qing Tang Yang
0 avis
Fiabilité
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 386%
MaxainGroup-Live
1:400
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 029
Bénéfice trades:
3 348 (66.57%)
Perte trades:
1 681 (33.43%)
Meilleure transaction:
926.50 USD
Pire transaction:
-635.20 USD
Bénéfice brut:
75 169.19 USD (1 757 543 pips)
Perte brute:
-56 483.81 USD (1 772 369 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (2 220.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 220.03 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
74.03%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
6.45
Longs trades:
2 591 (51.52%)
Courts trades:
2 438 (48.48%)
Facteur de profit:
1.33
Rendement attendu:
3.72 USD
Bénéfice moyen:
22.45 USD
Perte moyenne:
-33.60 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-677.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 896.52 USD (8)
Croissance mensuelle:
16.77%
Prévision annuelle:
203.53%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
127.16 USD
Maximal:
2 896.52 USD (17.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.90% (2 896.52 USD)
Par fonds propres:
77.47% (8 122.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 5029
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro -14K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +926.50 USD
Pire transaction: -635 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 220.03 USD
Perte consécutive maximale: -677.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxainGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

For me, trading is not about "how much I want to earn," but rather "how much I can afford to lose." By making peace with the market and letting go of the obsession with specific targets, I focus solely on the certainty of the process and the soundness of the logic. The results, in turn, will follow naturally.
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 10:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 04:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 04:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Stable happiness
999 USD par mois
386%
0
0
USD
21K
USD
63
96%
5 029
66%
100%
1.33
3.72
USD
77%
1:400
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.