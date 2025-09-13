Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxainGroup-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

For me, trading is not about "how much I want to earn," but rather "how much I can afford to lose." By making peace with the market and letting go of the obsession with specific targets, I focus solely on the certainty of the process and the soundness of the logic. The results, in turn, will follow naturally.