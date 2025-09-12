SignauxSections
Nicolas Schindelholz

T389

Nicolas Schindelholz
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
541
Bénéfice trades:
485 (89.64%)
Perte trades:
56 (10.35%)
Meilleure transaction:
77.00 USD
Pire transaction:
-164.56 USD
Bénéfice brut:
1 363.21 USD (3 036 787 pips)
Perte brute:
-438.69 USD (368 044 pips)
Gains consécutifs maximales:
157 (481.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
481.79 USD (157)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
89.54%
Charge de dépôt maximale:
35.25%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
263
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
3.18
Longs trades:
214 (39.56%)
Courts trades:
327 (60.44%)
Facteur de profit:
3.11
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
2.81 USD
Perte moyenne:
-7.83 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-8.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-280.21 USD (3)
Croissance mensuelle:
26.08%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
291.06 USD
Maximal:
291.06 USD (8.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.32% (291.06 USD)
Par fonds propres:
42.65% (1 498.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 218
EURUSD 68
XAUUSD 64
US30 53
GBPJPY 39
EURJPY 35
NZDCAD 13
EURAUD 12
AUDCAD 9
USDJPY 8
AUDNZD 8
GBPCAD 4
AUDUSD 3
GBPUSD 2
AUDCHF 2
USDCHF 1
EURCAD 1
EURCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 846
EURUSD 17
XAUUSD 202
US30 -219
GBPJPY 9
EURJPY 6
NZDCAD 5
EURAUD 2
AUDCAD 9
USDJPY 21
AUDNZD 5
GBPCAD 4
AUDUSD 2
GBPUSD 7
AUDCHF 4
USDCHF 2
EURCAD 0
EURCHF 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.6M
EURUSD 1.8K
XAUUSD 19K
US30 -4.1K
GBPJPY 1K
EURJPY 1.5K
NZDCAD 394
EURAUD -24
AUDCAD 552
USDJPY 2.4K
AUDNZD 296
GBPCAD 545
AUDUSD 121
GBPUSD 708
AUDCHF 148
USDCHF 113
EURCAD 50
EURCHF 76
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.00 USD
Pire transaction: -165 USD
Gains consécutifs maximales: 157
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +481.79 USD
Perte consécutive maximale: -8.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-2
0.39 × 220
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 12
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5680
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
ICMarketsSC-MT5
0.84 × 10363
Exness-MT5Real8
0.99 × 987
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 44
143 plus...
Aucun avis
2025.09.19 17:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 02:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 06:21
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.13 18:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 16:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 15:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 12:53
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.12 12:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 12:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.