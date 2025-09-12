SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / StarBT
Zhang Jun Hao

StarBT

Zhang Jun Hao
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
166
Bénéfice trades:
118 (71.08%)
Perte trades:
48 (28.92%)
Meilleure transaction:
177.99 USD
Pire transaction:
-194.23 USD
Bénéfice brut:
1 814.11 USD (149 844 pips)
Perte brute:
-1 889.20 USD (261 000 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (84.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
202.98 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
91.73%
Charge de dépôt maximale:
61.86%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
78 (46.99%)
Courts trades:
88 (53.01%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.45 USD
Bénéfice moyen:
15.37 USD
Perte moyenne:
-39.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-191.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-194.23 USD (1)
Croissance mensuelle:
-3.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
162.00 USD
Maximal:
530.59 USD (15.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.19% (530.59 USD)
Par fonds propres:
7.63% (211.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 28
USDJPY 26
BTCUSD 26
AUDUSD 18
XAUUSD 13
GBPUSD 10
EURUSD 8
GBPJPY 8
USDCAD 8
NZDUSD 8
EURJPY 7
USDCHF 6
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -65
USDJPY 125
BTCUSD -204
AUDUSD -220
XAUUSD 162
GBPUSD 144
EURUSD -24
GBPJPY -48
USDCAD 12
NZDUSD 26
EURJPY 0
USDCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -3.3K
USDJPY 1.6K
BTCUSD -109K
AUDUSD -555
XAUUSD 938
GBPUSD 71
EURUSD -218
GBPJPY -717
USDCAD 155
NZDUSD 127
EURJPY -3
USDCHF 136
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +177.99 USD
Pire transaction: -194 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +84.82 USD
Perte consécutive maximale: -191.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RadexMarkets-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 39
Aucun avis
2025.09.15 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 20:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 19:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 08:41
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.12 08:41
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.12 08:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 08:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
