SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60230
Wai Him Leung

IC 28CCY 60230

Wai Him Leung
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
241
Bénéfice trades:
186 (77.17%)
Perte trades:
55 (22.82%)
Meilleure transaction:
317.00 USD
Pire transaction:
-535.93 USD
Bénéfice brut:
3 330.55 USD (35 309 pips)
Perte brute:
-2 428.36 USD (24 377 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (327.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
571.81 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
69.77%
Charge de dépôt maximale:
27.32%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.55
Longs trades:
118 (48.96%)
Courts trades:
123 (51.04%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
3.74 USD
Bénéfice moyen:
17.91 USD
Perte moyenne:
-44.15 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-532.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 230.43 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.40%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 626.09 USD (23.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.78% (1 626.09 USD)
Par fonds propres:
27.04% (1 129.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 32
EURCAD 20
EURGBP 18
GBPCHF 18
AUDCAD 18
GBPCAD 16
AUDCHF 15
AUDUSD 14
GBPUSD 12
USDCAD 12
USDCHF 11
EURCHF 10
USDJPY 9
CADCHF 7
EURJPY 6
GBPJPY 6
EURUSD 6
EURNZD 4
GBPAUD 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 524
EURCAD -732
EURGBP 41
GBPCHF -216
AUDCAD 126
GBPCAD 209
AUDCHF 77
AUDUSD 83
GBPUSD 133
USDCAD 95
USDCHF 27
EURCHF 98
USDJPY 74
CADCHF 38
EURJPY 58
GBPJPY 155
EURUSD 53
EURNZD 26
GBPAUD 0
GBPNZD 19
AUDNZD 6
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -5.8K
EURCAD -6.1K
EURGBP 36
GBPCHF -1.1K
AUDCAD 1K
GBPCAD 1.2K
AUDCHF 692
AUDUSD 701
GBPUSD 1.3K
USDCAD 1.2K
USDCHF -654
EURCHF 615
USDJPY 3.7K
CADCHF 297
EURJPY 4.4K
GBPJPY 5.5K
EURUSD 534
EURNZD 1.3K
GBPAUD -75
GBPNZD 1.2K
AUDNZD 526
NZDCHF 391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +317.00 USD
Pire transaction: -536 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +327.39 USD
Perte consécutive maximale: -532.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 958
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
OrbexGlobal-Live
1.07 × 58
ICMarketsSC-Live25
1.07 × 1097
Exness-Real17
1.15 × 66
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.35 × 420
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.37 × 347
ICMarketsSC-Live07
1.83 × 231
52 plus...
2025.09.18 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 07:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 04:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 04:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 04:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 04:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.