Jhones Jorente Garcia

WIN Gain

Jhones Jorente Garcia
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
292
Bénéfice trades:
138 (47.26%)
Perte trades:
154 (52.74%)
Meilleure transaction:
220.00 BRL
Pire transaction:
-104.00 BRL
Bénéfice brut:
8 700.00 BRL (22 530 pips)
Perte brute:
-8 231.00 BRL (22 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (400.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
448.00 BRL (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
3.57%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.63
Longs trades:
166 (56.85%)
Courts trades:
126 (43.15%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
1.61 BRL
Bénéfice moyen:
63.04 BRL
Perte moyenne:
-53.45 BRL
Pertes consécutives maximales:
15 (-642.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-642.00 BRL (15)
Croissance mensuelle:
24.95%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
639.00 BRL
Maximal:
748.00 BRL (22.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.91% (748.00 BRL)
Par fonds propres:
1.47% (50.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25 192
WINV25 100
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25 -73
WINV25 280
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25 -1.8K
WINV25 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.00 BRL
Pire transaction: -104 BRL
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +400.00 BRL
Perte consécutive maximale: -642.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ClearInvestimentos-CLEAR" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Sinais de maioria manuais do mini índice brasileiro. 
Aucun avis
2025.09.12 07:41
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.74% of days out of 73 days of the signal's entire lifetime.
