SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RTM
Yong Soon Pan

RTM

Yong Soon Pan
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
Pepperstone-Edge03
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
43 (57.33%)
Perte trades:
32 (42.67%)
Meilleure transaction:
132.01 USD
Pire transaction:
-250.17 USD
Bénéfice brut:
698.90 USD (16 143 pips)
Perte brute:
-699.43 USD (10 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (244.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
354.93 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
87.85%
Charge de dépôt maximale:
103.90%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
47 (62.67%)
Courts trades:
28 (37.33%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.01 USD
Bénéfice moyen:
16.25 USD
Perte moyenne:
-21.86 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-28.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-357.37 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.02%
Prévision annuelle:
24.56%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
227.24 USD
Maximal:
357.37 USD (11.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.86% (34.04 USD)
Par fonds propres:
5.22% (10.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.a 21
USDJPY.a 14
USDCAD.a 12
AUDUSD.a 12
GBPUSD.a 9
USDCHF.a 6
US500.a 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.a -105
USDJPY.a -465
USDCAD.a 237
AUDUSD.a 36
GBPUSD.a 180
USDCHF.a 112
US500.a 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.a -396
USDJPY.a -2K
USDCAD.a 6.3K
AUDUSD.a 665
GBPUSD.a 20
USDCHF.a 490
US500.a 503
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +132.01 USD
Pire transaction: -250 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +244.16 USD
Perte consécutive maximale: -28.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

SwingScanner est un système de trading de style swing conçu pour les 6 principales paires de devises et l'or. Il combine des indicateurs techniques classiques, des modèles d'évolution des prix et des filtres de volatilité pour trouver des entrées à haute probabilité tout en contrôlant le risque. Confirmation multifactorielle Commandes en attente avec compensation intelligente Confirmation de tendance Outils de gestion des risques et des risques Protections supplémentaires


Aucun avis
2025.09.24 01:45
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.19 05:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 04:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 17:10
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 4.89% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 17:10
80% of trades performed within 7 days. This comprises 3.11% of days out of the 225 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RTM
49 USD par mois
1%
0
0
USD
208
USD
35
46%
75
57%
88%
0.99
-0.01
USD
15%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.