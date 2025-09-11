- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.a
|21
|USDJPY.a
|14
|USDCAD.a
|12
|AUDUSD.a
|12
|GBPUSD.a
|9
|USDCHF.a
|6
|US500.a
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.a
|-105
|USDJPY.a
|-465
|USDCAD.a
|237
|AUDUSD.a
|36
|GBPUSD.a
|180
|USDCHF.a
|112
|US500.a
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.a
|-396
|USDJPY.a
|-2K
|USDCAD.a
|6.3K
|AUDUSD.a
|665
|GBPUSD.a
|20
|USDCHF.a
|490
|US500.a
|503
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
SwingScanner est un système de trading de style swing conçu pour les 6 principales paires de devises et l'or. Il combine des indicateurs techniques classiques, des modèles d'évolution des prix et des filtres de volatilité pour trouver des entrées à haute probabilité tout en contrôlant le risque. Confirmation multifactorielle Commandes en attente avec compensation intelligente Confirmation de tendance Outils de gestion des risques et des risques Protections supplémentaires
