Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 21 ICMarkets-MT5-4 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 3 Exness-MT5Real31 0.00 × 6 ICMarketsSC-MT5-2 15.04 × 131