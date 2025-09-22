SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Indices
Kai Chen

Indices

Kai Chen
0 avis
1 semaine
1 / 2.5K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
40
Bénéfice trades:
31 (77.50%)
Perte trades:
9 (22.50%)
Meilleure transaction:
124.18 GBP
Pire transaction:
-719.35 GBP
Bénéfice brut:
1 026.75 GBP (207 180 pips)
Perte brute:
-1 008.99 GBP (83 890 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (440.80 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
440.80 GBP (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
76.68%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
35 (87.50%)
Courts trades:
5 (12.50%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.44 GBP
Bénéfice moyen:
33.12 GBP
Perte moyenne:
-112.11 GBP
Pertes consécutives maximales:
3 (-750.50 GBP)
Perte consécutive maximale:
-750.50 GBP (3)
Croissance mensuelle:
1.51%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
106.42 GBP
Maximal:
750.50 GBP (40.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.91% (750.50 GBP)
Par fonds propres:
56.44% (697.17 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
HK50 16
IT40 12
USTEC 6
CHINA50 4
JP225 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
HK50 527
IT40 -345
USTEC 132
CHINA50 27
JP225 -318
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
HK50 101K
IT40 51K
USTEC 12K
CHINA50 6.5K
JP225 -46K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +124.18 GBP
Pire transaction: -719 GBP
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +440.80 GBP
Perte consécutive maximale: -750.50 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 21
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
15.04 × 131
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Focus on indices trade.
Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.23 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 17:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 17:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 17:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Indices
30 USD par mois
2%
1
2.5K
USD
1.3K
GBP
1
47%
40
77%
100%
1.01
0.44
GBP
56%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.