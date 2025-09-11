SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Oskus
Richard Hartan Io

Oskus

Richard Hartan Io
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 44 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
Exness-MT5Real7
1:44
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
641
Bénéfice trades:
343 (53.51%)
Perte trades:
298 (46.49%)
Meilleure transaction:
63.12 USD
Pire transaction:
-26.40 USD
Bénéfice brut:
3 185.88 USD (2 704 626 pips)
Perte brute:
-2 348.59 USD (2 338 308 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (713.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
713.70 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
76.96%
Charge de dépôt maximale:
100.43%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
294
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
324 (50.55%)
Courts trades:
317 (49.45%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
1.31 USD
Bénéfice moyen:
9.29 USD
Perte moyenne:
-7.88 USD
Pertes consécutives maximales:
31 (-289.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-289.92 USD (31)
Croissance mensuelle:
38.25%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
295.36 USD
Maximal:
322.19 USD (14.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.15% (313.37 USD)
Par fonds propres:
12.20% (230.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 168
BTCUSD 167
GBPUSD 42
EURCAD 32
CHFJPY 30
AUDJPY 24
AUDUSD 21
EURUSD 19
NZDUSD 16
USDJPY 13
EURJPY 12
GBPJPY 10
AUDCAD 10
USDCAD 10
EURGBP 10
GBPAUD 9
GBPNZD 9
NZDCAD 5
EURAUD 5
GBPCHF 5
NZDCHF 4
ETHUSD 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
AUDNZD 2
USDCHF 2
AUDCHF 2
US30 2
EURNZD 2
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 60
BTCUSD 330
GBPUSD 122
EURCAD 81
CHFJPY 170
AUDJPY -75
AUDUSD -2
EURUSD 67
NZDUSD -2
USDJPY -2
EURJPY -85
GBPJPY -33
AUDCAD 1
USDCAD 3
EURGBP 228
GBPAUD -35
GBPNZD 18
NZDCAD 43
EURAUD -9
GBPCHF -20
NZDCHF 7
ETHUSD 4
CADJPY 1
NZDJPY 0
AUDNZD -16
USDCHF -11
AUDCHF -6
US30 -5
EURNZD 2
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD 326K
GBPUSD -72
EURCAD 1K
CHFJPY 1.8K
AUDJPY -862
AUDUSD -401
EURUSD 1.1K
NZDUSD -452
USDJPY -813
EURJPY -1K
GBPJPY -458
AUDCAD 185
USDCAD 287
EURGBP 715
GBPAUD -165
GBPNZD 536
NZDCAD 900
EURAUD -272
GBPCHF -336
NZDCHF 45
ETHUSD 4.2K
CADJPY -72
NZDJPY 104
AUDNZD -126
USDCHF -64
AUDCHF -113
US30 -2.2K
EURNZD 88
CADCHF 62
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.12 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 31
Bénéfice consécutif maximal: +713.70 USD
Perte consécutive maximale: -289.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.00 × 21
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
1.33 × 6
Exness-MT5Real7
1.70 × 1641
Exness-MT5Real3
4.03 × 913
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
6.50 × 169
Exness-MT5Real6
6.52 × 77
RoboForex-Pro
13.00 × 2
FxPro-MT5
14.00 × 3
XMGlobal-MT5 13
15.25 × 12
VTMarkets-Live
15.67 × 3
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.21 × 236
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.14 03:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 17:10
Share of trading days is too low
2025.09.11 17:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 16:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 16:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:20 - 1:50
2025.09.11 16:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Oskus
44 USD par mois
38%
0
0
USD
3K
USD
3
0%
641
53%
77%
1.35
1.31
USD
14%
1:44
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.