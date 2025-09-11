SignauxSections
Youngil Jin

JIN

Youngil Jin
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 96%
Axi-US15-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
161
Bénéfice trades:
127 (78.88%)
Perte trades:
34 (21.12%)
Meilleure transaction:
249.75 USD
Pire transaction:
-240.72 USD
Bénéfice brut:
1 532.57 USD (22 028 pips)
Perte brute:
-916.91 USD (11 963 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (467.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
467.71 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
13.96%
Charge de dépôt maximale:
15.47%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.71
Longs trades:
89 (55.28%)
Courts trades:
72 (44.72%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
3.82 USD
Bénéfice moyen:
12.07 USD
Perte moyenne:
-26.97 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-173.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-240.72 USD (1)
Croissance mensuelle:
39.99%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
43.28 USD
Maximal:
360.40 USD (25.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.35% (360.40 USD)
Par fonds propres:
53.64% (513.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 124
EURJPY 9
USDJPY 8
CADCHF 6
EURUSD 4
AUDUSD 3
AUDJPY 3
EURGBP 1
EURAUD 1
USDCAD 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 649
EURJPY -21
USDJPY -12
CADCHF -2
EURUSD 2
AUDUSD -1
AUDJPY 0
EURGBP 0
EURAUD 1
USDCAD 2
USDCHF -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURJPY -907
USDJPY -425
CADCHF -59
EURUSD 105
AUDUSD -33
AUDJPY -64
EURGBP 28
EURAUD 103
USDCAD 116
USDCHF -109
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.75 USD
Pire transaction: -241 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +467.71 USD
Perte consécutive maximale: -173.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US15-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.02 07:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 17:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 13:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 04:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 07:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.15 09:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.15 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 01:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.15 00:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 12:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 22:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 18:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.