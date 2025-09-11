SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fibonacci Channel Based Filtering
Wang Kai Xiao

Fibonacci Channel Based Filtering

Wang Kai Xiao
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
137
Bénéfice trades:
56 (40.87%)
Perte trades:
81 (59.12%)
Meilleure transaction:
36.50 USD
Pire transaction:
-11.64 USD
Bénéfice brut:
351.49 USD (10 394 pips)
Perte brute:
-321.18 USD (8 784 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (50.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.18 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
5.85%
Charge de dépôt maximale:
16.56%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
42 (30.66%)
Courts trades:
95 (69.34%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
6.28 USD
Perte moyenne:
-3.97 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-30.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.41 USD (9)
Croissance mensuelle:
-0.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.00 USD
Maximal:
59.32 USD (32.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.71% (48.14 USD)
Par fonds propres:
5.20% (8.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 49
USDJPY 27
EURUSD 20
USDCHF 16
USDCAD 14
GBPUSD 11
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 15
USDJPY -11
EURUSD 11
USDCHF 2
USDCAD 2
GBPUSD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 830
USDJPY 90
EURUSD 248
USDCHF 98
USDCAD 145
GBPUSD 199
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.50 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +50.18 USD
Perte consécutive maximale: -30.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.29 × 7
RannForex-Server
0.29 × 7
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
itexsys-Platform
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.02 × 58
Pepperstone-MT5-Live01
1.07 × 180
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Hankotrade-Live
1.20 × 5
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
Exness-MT5Real2
1.34 × 32
OxSecurities-Live
1.38 × 8
79 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Manual + Quantitative Trading

Achieved nearly 30% profit in the last ten trading days.

There are trading signals almost every trading day from the Asian session to the European session.

Note: This strategy is high-frequency and has larger positions. Please be cautious of delays and stop-loss when copying trades.A low spread environment is necessary.

Aucun avis
2025.09.12 01:55
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 10:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fibonacci Channel Based Filtering
30 USD par mois
30%
0
0
USD
130
USD
10
0%
137
40%
6%
1.09
0.22
USD
33%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.