SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 87012
Wai Him Leung

IC 28CCY 87012

Wai Him Leung
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
207
Bénéfice trades:
158 (76.32%)
Perte trades:
49 (23.67%)
Meilleure transaction:
305.74 USD
Pire transaction:
-1 783.83 USD
Bénéfice brut:
2 708.22 USD (27 235 pips)
Perte brute:
-4 551.65 USD (21 897 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (404.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
404.15 USD (30)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
64.68%
Charge de dépôt maximale:
2.93%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
114 (55.07%)
Courts trades:
93 (44.93%)
Facteur de profit:
0.59
Rendement attendu:
-8.91 USD
Bénéfice moyen:
17.14 USD
Perte moyenne:
-92.89 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-3 815.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 815.19 USD (7)
Croissance mensuelle:
9.25%
Prévision annuelle:
112.18%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 247.58 USD
Maximal:
3 879.24 USD (34.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.65% (3 879.24 USD)
Par fonds propres:
1.96% (81.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 25
GBPCHF 22
GBPCAD 16
USDCHF 15
AUDCAD 14
EURCAD 14
EURUSD 13
AUDCHF 13
GBPUSD 12
AUDUSD 11
EURCHF 9
CADCHF 8
USDCAD 6
EURGBP 5
GBPJPY 5
CADJPY 5
EURNZD 4
NZDUSD 3
USDJPY 3
GBPNZD 2
AUDNZD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 630
GBPCHF 156
GBPCAD 124
USDCHF 70
AUDCAD 29
EURCAD -889
EURUSD 169
AUDCHF 58
GBPUSD -2.8K
AUDUSD 90
EURCHF 44
CADCHF 69
USDCAD 20
EURGBP 8
GBPJPY 101
CADJPY 119
EURNZD 28
NZDUSD 14
USDJPY 55
GBPNZD 19
AUDNZD 7
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 3.9K
GBPCHF 928
GBPCAD 972
USDCHF -268
AUDCAD -171
EURCAD -7.2K
EURUSD 1.3K
AUDCHF 531
GBPUSD -6.1K
AUDUSD 100
EURCHF 219
CADCHF 556
USDCAD 195
EURGBP -85
GBPJPY 1.9K
CADJPY 2.5K
EURNZD 1.4K
NZDUSD 326
USDJPY 2.1K
GBPNZD 1.2K
AUDNZD 632
NZDCHF 385
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +305.74 USD
Pire transaction: -1 784 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +404.15 USD
Perte consécutive maximale: -3 815.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 30
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 29
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.65 × 139
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.70 × 20
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 353
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.92 × 12129
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 727
ICMarketsSC-Live25
0.97 × 4757
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2239
86 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 06:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 06:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 05:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.17 05:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.12 07:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 42 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
IC 28CCY 87012
30 USD par mois
-54%
0
0
USD
4.4K
USD
13
100%
207
76%
65%
0.59
-8.91
USD
69%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.