Signaux / MetaTrader 5 / Price action Manual jerry
Zhen Kai Hu

Price action Manual jerry

Zhen Kai Hu
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
99
Bénéfice trades:
69 (69.69%)
Perte trades:
30 (30.30%)
Meilleure transaction:
27.00 UST
Pire transaction:
-51.00 UST
Bénéfice brut:
117.30 UST (23 550 pips)
Perte brute:
-204.18 UST (22 882 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (3.24 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
27.00 UST (1)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Activité de trading:
15.41%
Charge de dépôt maximale:
40.56%
Dernier trade:
40 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.94
Longs trades:
56 (56.57%)
Courts trades:
43 (43.43%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-0.88 UST
Bénéfice moyen:
1.70 UST
Perte moyenne:
-6.81 UST
Pertes consécutives maximales:
7 (-34.51 UST)
Perte consécutive maximale:
-51.00 UST (1)
Croissance mensuelle:
-7.62%
Prévision annuelle:
-92.49%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.49 UST
Maximal:
92.49 UST (3.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.55% (63.35 UST)
Par fonds propres:
29.30% (49.47 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 31
HKTECH 18
CHINA50 15
HK50 13
USDCHF+ 7
UK100 6
SP500 4
USOUSD 3
USDCAD+ 1
SPI200 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 29
HKTECH 1
CHINA50 -80
HK50 1
USDCHF+ 3
UK100 -11
SP500 -2
USOUSD -11
USDCAD+ -15
SPI200 -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 2.4K
HKTECH 8.9K
CHINA50 -517
HK50 104
USDCHF+ 34
UK100 -7K
SP500 -389
USOUSD -1.1K
USDCAD+ -13
SPI200 -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.00 UST
Pire transaction: -51 UST
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +3.24 UST
Perte consécutive maximale: -34.51 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
11.55 × 55
Aucun avis
2025.09.23 03:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 11:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 09:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.47% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
