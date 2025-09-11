- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.29 × 4395
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.54 × 866
|
JunoMarkets-Server
|6.56 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.97 × 189
|
Tickmill-Live
|7.00 × 27
|
Exness-MT5Real26
|7.09 × 140
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|7.18 × 33
|
Exness-MT5Real31
|7.47 × 142
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
Thank you for choosing my signal
There are two EAs running on this signal that are currently providing good results...
Trade on XAUUSD - medium risk grid signal
Trade on XAUUSD - Medium risk grid Signal with Tp and SL
minimum 1000 USD (higher balance is better)
recommended lever 1:500 and higher
Carefully consider how much % of your capital you use to copy my signal, especially owners of larger accounts - all decisions are fully under your direction and responsibility is up to you !!!
Warning - past profits are not a guarantee of future profits.
Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!
