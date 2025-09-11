SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IC 28CCY 86991
Wai Him Leung

IC 28CCY 86991

Wai Him Leung
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
385
Bénéfice trades:
272 (70.64%)
Perte trades:
113 (29.35%)
Meilleure transaction:
205.67 USD
Pire transaction:
-533.21 USD
Bénéfice brut:
3 625.71 USD (88 356 pips)
Perte brute:
-3 861.03 USD (80 545 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (391.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
514.07 USD (34)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.57%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
214 (55.58%)
Courts trades:
171 (44.42%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.61 USD
Bénéfice moyen:
13.33 USD
Perte moyenne:
-34.17 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 164.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 164.96 USD (11)
Croissance mensuelle:
20.15%
Prévision annuelle:
244.52%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 168.46 USD
Maximal:
2 198.55 USD (36.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.79% (2 097.63 USD)
Par fonds propres:
6.71% (330.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 37
GBPAUD 30
GBPCHF 27
AUDUSD 25
CHFJPY 24
CADCHF 24
EURNZD 24
GBPCAD 23
EURCAD 23
USDCAD 22
AUDCAD 14
AUDJPY 12
NZDUSD 12
NZDCAD 12
GBPUSD 12
EURCHF 11
AUDCHF 11
EURUSD 9
AUDNZD 7
EURGBP 7
NZDJPY 7
GBPJPY 6
USDCHF 3
GBPNZD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD -899
GBPAUD -334
GBPCHF 137
AUDUSD 119
CHFJPY 259
CADCHF 85
EURNZD -5
GBPCAD 223
EURCAD -825
USDCAD 185
AUDCAD 48
AUDJPY 161
NZDUSD -6
NZDCAD 66
GBPUSD 51
EURCHF 30
AUDCHF 25
EURUSD 160
AUDNZD 33
EURGBP 4
NZDJPY 138
GBPJPY 75
USDCHF 9
GBPNZD 19
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -13K
GBPAUD -14K
GBPCHF 3.6K
AUDUSD 44
CHFJPY 12K
CADCHF 1.6K
EURNZD 1.1K
GBPCAD 3.9K
EURCAD -8.6K
USDCAD 4.4K
AUDCAD 886
AUDJPY 7.7K
NZDUSD -2K
NZDCAD -1.7K
GBPUSD 667
EURCHF 919
AUDCHF 226
EURUSD 49
AUDNZD 3.3K
EURGBP -140
NZDJPY 2K
GBPJPY 2.9K
USDCHF 75
GBPNZD 1.3K
NZDCHF 375
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +205.67 USD
Pire transaction: -533 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +391.82 USD
Perte consécutive maximale: -1 164.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 172
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 884
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12574
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4905
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2582
85 plus...
Aucun avis
2025.09.15 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
