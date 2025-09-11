Conçu pour les abonnés qui privilégient une croissance durable et régulière grâce à une gestion du risque rigoureuse, avec stops/objectifs prédéfinis et sans couverture, martingale, scalping ni grid ; à utiliser uniquement avec des sociétés de trading propriétaire qui autorisent expressément les signaux/la copie de tiers dans leurs règles écrites ; les abonnés demeurent seuls responsables du respect de toutes les conditions de la prop‑firm.



📌 Guide de l’abonné

Pour rester dans les règles courantes des prop firms (limite de perte quotidienne de 5%), il est recommandé de paramétrer votre compte pour autoriser 20 à 50 transactions dans ce seuil de 5%. Cela répartit le risque à environ 0,25%–0,10% par transaction. Veuillez noter qu’il s’agit d’une ligne directrice de gestion du risque — le signal n’effectuera pas 20 transactions par jour et pas plus de 3 transactions ne seront ouvertes simultanément. Aucune transaction n’est ouverte ni modifiée dans les 5 minutes précédant ou suivant des actualités à fort impact, afin de maintenir la pleine conformité du système.



📌 Comment configurer votre compte pour ce signal

Pour sécuriser votre compte et permettre jusqu’à 20 à 50 transactions dans la limite de perte quotidienne de 5%, veuillez suivre les instructions officielles de configuration MQL5 ici :



👉Guide de l’abonné aux signaux MQL5



Le fournisseur risque 2% par transaction ; cela peut aider à déterminer comment ajuster correctement vos paramètres.



