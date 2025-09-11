SignauxSections
Truong Nguyen

PropFirm Ready Signals

Truong Nguyen
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 69 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Pepperstone-MT5-Live01
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
52
Bénéfice trades:
28 (53.84%)
Perte trades:
24 (46.15%)
Meilleure transaction:
19.55 AUD
Pire transaction:
-9.95 AUD
Bénéfice brut:
104.48 AUD (8 191 pips)
Perte brute:
-64.54 AUD (4 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (26.51 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
26.51 AUD (10)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
90.94%
Charge de dépôt maximale:
101.60%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
1.60
Longs trades:
26 (50.00%)
Courts trades:
26 (50.00%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.77 AUD
Bénéfice moyen:
3.73 AUD
Perte moyenne:
-2.69 AUD
Pertes consécutives maximales:
6 (-9.51 AUD)
Perte consécutive maximale:
-15.05 AUD (3)
Croissance mensuelle:
19.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.60 AUD
Maximal:
24.98 AUD (11.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.07% (24.91 AUD)
Par fonds propres:
6.26% (14.13 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY.a 12
EURUSD.a 11
GBPUSD.a 10
EURAUD.a 9
EURNZD.a 5
GBPNZD.a 3
USDCAD.a 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY.a -2
EURUSD.a 6
GBPUSD.a 18
EURAUD.a -9
EURNZD.a 25
GBPNZD.a -3
USDCAD.a -3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY.a -52
EURUSD.a 541
GBPUSD.a 983
EURAUD.a -969
EURNZD.a 3.7K
GBPNZD.a -419
USDCAD.a -358
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.55 AUD
Pire transaction: -10 AUD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +26.51 AUD
Perte consécutive maximale: -9.51 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Conçu pour les abonnés qui privilégient une croissance durable et régulière grâce à une gestion du risque rigoureuse, avec stops/objectifs prédéfinis et sans couverture, martingale, scalping ni grid ; à utiliser uniquement avec des sociétés de trading propriétaire qui autorisent expressément les signaux/la copie de tiers dans leurs règles écrites ; les abonnés demeurent seuls responsables du respect de toutes les conditions de la prop‑firm.

📌 Guide de l’abonné
Pour rester dans les règles courantes des prop firms (limite de perte quotidienne de 5%), il est recommandé de paramétrer votre compte pour autoriser 20 à 50 transactions dans ce seuil de 5%. Cela répartit le risque à environ 0,25%–0,10% par transaction. Veuillez noter qu’il s’agit d’une ligne directrice de gestion du risque — le signal n’effectuera pas 20 transactions par jour et pas plus de 3 transactions ne seront ouvertes simultanément. Aucune transaction n’est ouverte ni modifiée dans les 5 minutes précédant ou suivant des actualités à fort impact, afin de maintenir la pleine conformité du système.

📌 Comment configurer votre compte pour ce signal
Pour sécuriser votre compte et permettre jusqu’à 20 à 50 transactions dans la limite de perte quotidienne de 5%, veuillez suivre les instructions officielles de configuration MQL5 ici :

👉Guide de l’abonné aux signaux MQL5

Le fournisseur risque 2% par transaction ; cela peut aider à déterminer comment ajuster correctement vos paramètres.


Aucun avis
2025.09.18 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.14 23:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 08:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 08:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.11 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.11 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
