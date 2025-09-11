- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY.a
|12
|EURUSD.a
|11
|GBPUSD.a
|10
|EURAUD.a
|9
|EURNZD.a
|5
|GBPNZD.a
|3
|USDCAD.a
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY.a
|-2
|EURUSD.a
|6
|GBPUSD.a
|18
|EURAUD.a
|-9
|EURNZD.a
|25
|GBPNZD.a
|-3
|USDCAD.a
|-3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY.a
|-52
|EURUSD.a
|541
|GBPUSD.a
|983
|EURAUD.a
|-969
|EURNZD.a
|3.7K
|GBPNZD.a
|-419
|USDCAD.a
|-358
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Conçu pour les abonnés qui privilégient une croissance durable et régulière grâce à une gestion du risque rigoureuse, avec stops/objectifs prédéfinis et sans couverture, martingale, scalping ni grid ; à utiliser uniquement avec des sociétés de trading propriétaire qui autorisent expressément les signaux/la copie de tiers dans leurs règles écrites ; les abonnés demeurent seuls responsables du respect de toutes les conditions de la prop‑firm.
📌 Guide de l’abonné
Pour rester dans les règles courantes des prop firms (limite de perte quotidienne de 5%), il est recommandé de paramétrer votre compte pour autoriser 20 à 50 transactions dans ce seuil de 5%. Cela répartit le risque à environ 0,25%–0,10% par transaction. Veuillez noter qu’il s’agit d’une ligne directrice de gestion du risque — le signal n’effectuera pas 20 transactions par jour et pas plus de 3 transactions ne seront ouvertes simultanément. Aucune transaction n’est ouverte ni modifiée dans les 5 minutes précédant ou suivant des actualités à fort impact, afin de maintenir la pleine conformité du système.
📌 Comment configurer votre compte pour ce signal
Pour sécuriser votre compte et permettre jusqu’à 20 à 50 transactions dans la limite de perte quotidienne de 5%, veuillez suivre les instructions officielles de configuration MQL5 ici :
👉Guide de l’abonné aux signaux MQL5
Le fournisseur risque 2% par transaction ; cela peut aider à déterminer comment ajuster correctement vos paramètres.
