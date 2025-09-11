- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
98 (54.74%)
Perte trades:
81 (45.25%)
Meilleure transaction:
7.48 USD
Pire transaction:
-6.08 USD
Bénéfice brut:
474.76 USD (474 598 pips)
Perte brute:
-414.49 USD (414 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (25.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.47 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.39%
Charge de dépôt maximale:
7.53%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
111 (62.01%)
Courts trades:
68 (37.99%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
4.84 USD
Perte moyenne:
-5.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-41.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.04 USD (8)
Croissance mensuelle:
-13.06%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.12 USD
Maximal:
48.74 USD (16.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.28% (48.74 USD)
Par fonds propres:
1.80% (4.71 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|179
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|60
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|60K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +7.48 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +25.47 USD
Perte consécutive maximale: -41.04 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
373 plus...
Single Entry
XAUUSD
SL 50pips
TP 50pips
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
30%
0
0
USD
USD
260
USD
USD
23
100%
179
54%
8%
1.14
0.34
USD
USD
16%
1:200