SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Single Entry X1 RR 11
Leo Ance Sundara Ganda

Single Entry X1 RR 11

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 30%
Weltrade-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
98 (54.74%)
Perte trades:
81 (45.25%)
Meilleure transaction:
7.48 USD
Pire transaction:
-6.08 USD
Bénéfice brut:
474.76 USD (474 598 pips)
Perte brute:
-414.49 USD (414 390 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (25.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.47 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
8.39%
Charge de dépôt maximale:
7.53%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
1.24
Longs trades:
111 (62.01%)
Courts trades:
68 (37.99%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.34 USD
Bénéfice moyen:
4.84 USD
Perte moyenne:
-5.12 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-41.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.04 USD (8)
Croissance mensuelle:
-13.06%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.12 USD
Maximal:
48.74 USD (16.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.28% (48.74 USD)
Par fonds propres:
1.80% (4.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 179
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 60
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.48 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +25.47 USD
Perte consécutive maximale: -41.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Single Entry 
XAUUSD
SL 50pips
TP 50pips
Aucun avis
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.9% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Single Entry X1 RR 11
30 USD par mois
30%
0
0
USD
260
USD
23
100%
179
54%
8%
1.14
0.34
USD
16%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.