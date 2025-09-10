SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AbramovTrade
Dmitrii Abramov

AbramovTrade

Dmitrii Abramov
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 152%
OnFin-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
68
Bénéfice trades:
33 (48.52%)
Perte trades:
35 (51.47%)
Meilleure transaction:
56.92 USD
Pire transaction:
-25.18 USD
Bénéfice brut:
403.42 USD (37 179 pips)
Perte brute:
-310.27 USD (30 391 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (88.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
88.75 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
34.85%
Charge de dépôt maximale:
143.85%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.94
Longs trades:
42 (61.76%)
Courts trades:
26 (38.24%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
1.37 USD
Bénéfice moyen:
12.22 USD
Perte moyenne:
-8.86 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-64.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.03 USD (4)
Croissance mensuelle:
29.67%
Algo trading:
47%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.04 USD
Maximal:
98.60 USD (69.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
69.42% (98.60 USD)
Par fonds propres:
53.69% (30.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecn 59
EURUSD.ecn 7
WTI 1
AUDUSD.ecn 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecn 66
EURUSD.ecn 29
WTI -1
AUDUSD.ecn -1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecn 6.3K
EURUSD.ecn 694
WTI -63
AUDUSD.ecn -141
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +56.92 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +88.75 USD
Perte consécutive maximale: -64.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OnFin-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.08 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 20:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 22:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 14:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 04:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.29 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 04:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.29 03:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 01:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 00:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 08:48
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.09.11 08:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.11 08:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 21:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AbramovTrade
100 USD par mois
152%
0
0
USD
155
USD
6
47%
68
48%
35%
1.30
1.37
USD
69%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.