Yi Jian Feng

IC zt

Yi Jian Feng
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
759
Bénéfice trades:
470 (61.92%)
Perte trades:
289 (38.08%)
Meilleure transaction:
255.92 USD
Pire transaction:
-1 079.68 USD
Bénéfice brut:
32 036.14 USD (7 914 551 pips)
Perte brute:
-32 993.05 USD (7 569 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (798.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
798.80 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
62.99%
Charge de dépôt maximale:
14.45%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
65
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
407 (53.62%)
Courts trades:
352 (46.38%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-1.26 USD
Bénéfice moyen:
68.16 USD
Perte moyenne:
-114.16 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-759.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 398.94 USD (4)
Croissance mensuelle:
39.56%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 438.92 USD
Maximal:
3 503.39 USD (57.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.77% (3 503.39 USD)
Par fonds propres:
8.31% (311.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 425
XAUUSD 259
JP225 25
US30 21
USDJPY 13
US500 11
EURUSD 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 620
XAUUSD -1.4K
JP225 -312
US30 -139
USDJPY 303
US500 -113
EURUSD 121
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 449K
XAUUSD -2.6K
JP225 -71K
US30 -22K
USDJPY 2K
US500 -12K
EURUSD 378
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +255.92 USD
Pire transaction: -1 080 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +798.80 USD
Perte consécutive maximale: -759.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 3
Opogroup-Server1
0.00 × 7
InstaForex-Server
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 4
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 9
VantageInternational-Live 4
0.07 × 61
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.50 × 6
ICMarketsEU-MT5-5
0.50 × 36
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
Hankotrade-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real2
1.25 × 8
74 plus...
Aucun avis
2025.09.26 03:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 02:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 02:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 17:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 08:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 06:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 18:25
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.