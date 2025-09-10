SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GIBBS
Cengiz Erkoyuncu

GIBBS

Cengiz Erkoyuncu
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -38%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
94
Bénéfice trades:
42 (44.68%)
Perte trades:
52 (55.32%)
Meilleure transaction:
23.68 USD
Pire transaction:
-105.25 USD
Bénéfice brut:
324.93 USD (9 729 pips)
Perte brute:
-504.79 USD (11 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (55.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
55.18 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
16.13%
Charge de dépôt maximale:
42.84%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.93
Longs trades:
46 (48.94%)
Courts trades:
48 (51.06%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-1.91 USD
Bénéfice moyen:
7.74 USD
Perte moyenne:
-9.71 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-59.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-105.25 USD (1)
Croissance mensuelle:
-37.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
179.86 USD
Maximal:
194.27 USD (39.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.81% (194.27 USD)
Par fonds propres:
7.66% (35.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 26
GBPUSD 13
XAUUSD 12
XAUEUR 12
AUDUSD 11
XAGUSD 6
USDCAD 5
USDJPY 5
NZDUSD 3
EURCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -15
GBPUSD -83
XAUUSD -22
XAUEUR -24
AUDUSD -48
XAGUSD 15
USDCAD -1
USDJPY -9
NZDUSD 14
EURCHF -7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 102
GBPUSD 365
XAUUSD -762
XAUEUR -1.9K
AUDUSD -489
XAGUSD 305
USDCAD 45
USDJPY 4
NZDUSD 300
EURCHF -67
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.68 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +55.18 USD
Perte consécutive maximale: -59.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
XMTrading-Real 34
0.28 × 18
ForexTimeFXTM-ECN2
0.29 × 66
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
VantageFXInternational-Live 7
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live22
0.44 × 16
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
TradersGlobalGroup-Live 2
0.47 × 150
ICMarketsSC-Live24
0.49 × 159
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
TitanFX-04
0.50 × 36
ICMarketsSC-Live06
0.54 × 296
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
149 plus...
Aucun avis
2025.09.15 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 11:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 07:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 07:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 06:25
Share of trading days is too low
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 17:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 17:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
