Trades:
30
Bénéfice trades:
22 (73.33%)
Perte trades:
8 (26.67%)
Meilleure transaction:
201.84 EUR
Pire transaction:
-159.73 EUR
Bénéfice brut:
765.18 EUR (21 830 pips)
Perte brute:
-555.69 EUR (16 273 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (126.97 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
201.84 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
33.34%
Charge de dépôt maximale:
28.19%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.98
Longs trades:
17 (56.67%)
Courts trades:
13 (43.33%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
6.98 EUR
Bénéfice moyen:
34.78 EUR
Perte moyenne:
-69.46 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-213.35 EUR)
Perte consécutive maximale:
-213.35 EUR (2)
Croissance mensuelle:
41.90%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.96 EUR
Maximal:
213.35 EUR (29.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.59% (213.35 EUR)
Par fonds propres:
24.27% (123.23 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|239
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.17 × 42
|
ICMarketsSC-Live24
|2.25 × 67
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Deux transactions par jour : ouvertes le matin, fermées le soir ou plus tôt (rarement le lendemain).
Entièrement automatisé – sans intervention manuelle.
Axé sur une croissance stable avec gestion des risques contrôlée.
Idéal pour les traders recherchant des opportunités quotidiennes constantes.
Offre spéciale : Les deux premiers abonnés se verront rembourser le premier mois via PayPal !
Aucun avis
