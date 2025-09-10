SignauxSections
Pisethdara Keo

TPalways

Pisethdara Keo
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
67 (45.57%)
Perte trades:
80 (54.42%)
Meilleure transaction:
29.34 USD
Pire transaction:
-30.98 USD
Bénéfice brut:
359.98 USD (23 734 pips)
Perte brute:
-708.77 USD (51 867 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (48.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.85 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.23
Activité de trading:
97.43%
Charge de dépôt maximale:
14.78%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
-0.87
Longs trades:
61 (41.50%)
Courts trades:
86 (58.50%)
Facteur de profit:
0.51
Rendement attendu:
-2.37 USD
Bénéfice moyen:
5.37 USD
Perte moyenne:
-8.86 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-200.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-200.97 USD (18)
Croissance mensuelle:
-45.91%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
348.79 USD
Maximal:
399.48 USD (72.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.89% (399.48 USD)
Par fonds propres:
28.02% (225.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 75
EURUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -252
EURUSD -97
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -24K
EURUSD -4.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.34 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +48.30 USD
Perte consécutive maximale: -200.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.12 × 17
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
TradersWay-Live
0.82 × 39
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live18
0.96 × 48
Pepperstone-Edge11
1.11 × 2159
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
Tickmill-Live04
1.50 × 2
PepperstoneFinancial-US03-Demo
1.50 × 6
ICMarkets-Live02
1.52 × 27
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Pepperstone-Edge12
1.98 × 1052
BenchMark-Real
2.11 × 9
174 plus...
Aucun avis
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.16 16:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.12 10:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 09:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 01:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 01:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 00:55
Share of trading days is too low
2025.09.11 00:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 16:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 16:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.10 16:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 16:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.