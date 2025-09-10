SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ATP Gold Trading
Binh Phuong Thao Pham

ATP Gold Trading

Binh Phuong Thao Pham
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
538
Bénéfice trades:
368 (68.40%)
Perte trades:
170 (31.60%)
Meilleure transaction:
29.58 USD
Pire transaction:
-50.25 USD
Bénéfice brut:
1 732.91 USD (91 950 pips)
Perte brute:
-1 623.07 USD (86 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (147.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
147.58 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
34.82%
Charge de dépôt maximale:
9.38%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
136
Temps de détention moyen:
55 minutes
Facteur de récupération:
0.53
Longs trades:
252 (46.84%)
Courts trades:
286 (53.16%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
4.71 USD
Perte moyenne:
-9.55 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-160.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.74 USD (11)
Croissance mensuelle:
8.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
132.98 USD
Maximal:
206.98 USD (19.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.60% (206.98 USD)
Par fonds propres:
12.34% (127.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 524
EURNZD-P 8
GBPUSD-P 4
GBPAUD-P 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 131
EURNZD-P -9
GBPUSD-P -15
GBPAUD-P 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 7.2K
EURNZD-P -758
GBPUSD-P -727
GBPAUD-P 162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.58 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +147.58 USD
Perte consécutive maximale: -160.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.09.25 06:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 00:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 08:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 03:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.10 15:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
