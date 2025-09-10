SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BLANDA TRADER MT4
Marco Blanda

BLANDA TRADER MT4

Marco Blanda
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 45%
Axi-US06-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
641
Bénéfice trades:
530 (82.68%)
Perte trades:
111 (17.32%)
Meilleure transaction:
60.90 USD
Pire transaction:
-49.80 USD
Bénéfice brut:
1 115.88 USD (87 822 pips)
Perte brute:
-656.64 USD (278 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (73.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
174.07 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.30%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
282
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
3.27
Longs trades:
285 (44.46%)
Courts trades:
356 (55.54%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
0.72 USD
Bénéfice moyen:
2.11 USD
Perte moyenne:
-5.92 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-19.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
45.01%
Algo trading:
77%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.15 USD
Maximal:
140.35 USD (11.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.96% (140.35 USD)
Par fonds propres:
42.88% (472.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 361
EURUSD.pro 215
GBPUSD.pro 5
NAS100.fs 4
GBPCHF.pro 4
NZDUSD.pro 4
ETHUSD 4
GBPJPY.pro 3
EURAUD.pro 3
USDCHF.pro 3
USDCAD.pro 3
EURNZD.pro 2
USDJPY.pro 2
CADCHF.pro 2
CHFJPY.pro 2
AUDJPY.pro 2
CADJPY.pro 2
AUDCHF.pro 1
GBPNZD.pro 1
MXNJPY.pro 1
NK225.fs 1
AUDUSD.pro 1
GBPCAD.pro 1
NZDJPY.pro 1
XAGUSD.pro 1
EURCHF.pro 1
EURGBP.pro 1
USDSEK.pro 1
XAUEUR.pro 1
XPTUSD.pro 1
EURCZK.pro 1
AUDCAD.pro 1
USDMXN.pro 1
BTCUSD 1
GBPMXN.pro 1
USDPLN.pro 1
AUDNZD.pro 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 344
EURUSD.pro 160
GBPUSD.pro 9
NAS100.fs 44
GBPCHF.pro -6
NZDUSD.pro -2
ETHUSD -9
GBPJPY.pro 4
EURAUD.pro 5
USDCHF.pro 3
USDCAD.pro -6
EURNZD.pro -4
USDJPY.pro 0
CADCHF.pro 1
CHFJPY.pro -6
AUDJPY.pro 3
CADJPY.pro -2
AUDCHF.pro -2
GBPNZD.pro 1
MXNJPY.pro 0
NK225.fs -11
AUDUSD.pro 1
GBPCAD.pro -1
NZDJPY.pro 0
XAGUSD.pro 1
EURCHF.pro 0
EURGBP.pro 2
USDSEK.pro -2
XAUEUR.pro -12
XPTUSD.pro -50
EURCZK.pro 2
AUDCAD.pro 8
USDMXN.pro -8
BTCUSD 3
GBPMXN.pro -1
USDPLN.pro -3
AUDNZD.pro -7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 17K
EURUSD.pro 7.8K
GBPUSD.pro 336
NAS100.fs 10K
GBPCHF.pro -51
NZDUSD.pro -173
ETHUSD -239K
GBPJPY.pro 264
EURAUD.pro 752
USDCHF.pro 187
USDCAD.pro -444
EURNZD.pro -599
USDJPY.pro 132
CADCHF.pro 86
CHFJPY.pro -625
AUDJPY.pro 205
CADJPY.pro -63
AUDCHF.pro -125
GBPNZD.pro 175
MXNJPY.pro -2.4K
NK225.fs -332
AUDUSD.pro 69
GBPCAD.pro -129
NZDJPY.pro 54
XAGUSD.pro 12
EURCHF.pro -13
EURGBP.pro 175
USDSEK.pro -62
XAUEUR.pro -192
XPTUSD.pro -9.9K
EURCZK.pro 155
AUDCAD.pro 393
USDMXN.pro -5.2K
BTCUSD 31K
GBPMXN.pro -198
USDPLN.pro -95
AUDNZD.pro -110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Segnale con buon rapporto RR
Aucun avis
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 19:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
