Trades:
981
Bénéfice trades:
580 (59.12%)
Perte trades:
401 (40.88%)
Meilleure transaction:
1 218.96 USD
Pire transaction:
-1 590.88 USD
Bénéfice brut:
49 264.32 USD (7 480 946 pips)
Perte brute:
-31 204.16 USD (5 844 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 477.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 914.74 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.58%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
4.11
Longs trades:
960 (97.86%)
Courts trades:
21 (2.14%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
18.41 USD
Bénéfice moyen:
84.94 USD
Perte moyenne:
-77.82 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-4 389.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 389.12 USD (8)
Croissance mensuelle:
25.38%
Prévision annuelle:
307.89%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 389.12 USD (20.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.78% (4 389.12 USD)
Par fonds propres:
4.14% (3 014.33 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|254
|USDJPY
|163
|EURUSD
|163
|GBPUSD
|163
|XAUJPY
|124
|BTCUSD
|108
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|-364
|EURUSD
|-812
|GBPUSD
|-1.1K
|XAUJPY
|7.5K
|BTCUSD
|-403
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|124K
|USDJPY
|224
|EURUSD
|-6.4K
|GBPUSD
|-9.2K
|XAUJPY
|85K
|BTCUSD
|457K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
UltimaMarkets-Live 1
|1.05 × 486
