David Dave Bastiaans

GOLDBAGGER

David Dave Bastiaans
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
UltimaMarkets-Live 1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
981
Bénéfice trades:
580 (59.12%)
Perte trades:
401 (40.88%)
Meilleure transaction:
1 218.96 USD
Pire transaction:
-1 590.88 USD
Bénéfice brut:
49 264.32 USD (7 480 946 pips)
Perte brute:
-31 204.16 USD (5 844 453 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 477.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 914.74 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.58%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
172
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
4.11
Longs trades:
960 (97.86%)
Courts trades:
21 (2.14%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
18.41 USD
Bénéfice moyen:
84.94 USD
Perte moyenne:
-77.82 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-4 389.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 389.12 USD (8)
Croissance mensuelle:
25.38%
Prévision annuelle:
307.89%
Algo trading:
81%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4 389.12 USD (20.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.78% (4 389.12 USD)
Par fonds propres:
4.14% (3 014.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 254
USDJPY 163
EURUSD 163
GBPUSD 163
XAUJPY 124
BTCUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
USDJPY -364
EURUSD -812
GBPUSD -1.1K
XAUJPY 7.5K
BTCUSD -403
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 124K
USDJPY 224
EURUSD -6.4K
GBPUSD -9.2K
XAUJPY 85K
BTCUSD 457K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 218.96 USD
Pire transaction: -1 591 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 477.41 USD
Perte consécutive maximale: -4 389.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

UltimaMarkets-Live 1
1.05 × 486
BIG BALANCE no Problem.

Super Safe with High Return!!!

NEED Broker that provide XAUJPY pair.

Aucun avis
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 17:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 07:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 10:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
