SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HedGinG ECUC B
Quan Hui Guo

HedGinG ECUC B

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 88%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
101
Bénéfice trades:
60 (59.40%)
Perte trades:
41 (40.59%)
Meilleure transaction:
29.52 USD
Pire transaction:
-11.00 USD
Bénéfice brut:
299.65 USD (14 667 pips)
Perte brute:
-122.96 USD (8 170 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (62.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.29
Activité de trading:
79.54%
Charge de dépôt maximale:
14.62%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.08
Longs trades:
46 (45.54%)
Courts trades:
55 (54.46%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
1.75 USD
Bénéfice moyen:
4.99 USD
Perte moyenne:
-3.00 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-13.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.29 USD (3)
Croissance mensuelle:
13.32%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
15.95 USD (5.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.17% (15.95 USD)
Par fonds propres:
30.96% (78.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 59
EURCHF 42
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 187
EURCHF -10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 7.5K
EURCHF -961
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.52 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.84 USD
Perte consécutive maximale: -13.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.30 × 57
LMAXNZ2-LIVE
0.72 × 18
FBS-Real-7
1.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
1.90 × 10
Exness-Real
2.84 × 61
ICMarketsSC-Live23
8.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
投资有风险，入市需谨慎！
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 01:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
HedGinG ECUC B
30 USD par mois
88%
0
0
USD
277
USD
8
100%
101
59%
80%
2.43
1.75
USD
31%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.