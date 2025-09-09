SignauxSections
Daniel Osteen Edward Naibaho

Fr 10

Daniel Osteen Edward Naibaho
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
138 (55.20%)
Perte trades:
112 (44.80%)
Meilleure transaction:
101.30 USD
Pire transaction:
-136.68 USD
Bénéfice brut:
1 713.10 USD (83 904 pips)
Perte brute:
-1 880.56 USD (105 200 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (257.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
257.68 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
28.77%
Charge de dépôt maximale:
41.77%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
57
Temps de détention moyen:
50 minutes
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
92 (36.80%)
Courts trades:
158 (63.20%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.67 USD
Bénéfice moyen:
12.41 USD
Perte moyenne:
-16.79 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-162.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-268.69 USD (3)
Croissance mensuelle:
33.41%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
167.46 USD
Maximal:
636.06 USD (111.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
32.90% (224.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 178
NQ100.R 72
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -133
NQ100.R -34
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 7.6K
NQ100.R -29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +101.30 USD
Pire transaction: -137 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +257.68 USD
Perte consécutive maximale: -162.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 22:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 21:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 21:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 20:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.19 20:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 17:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 20:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 04:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 04:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 03:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 02:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.10 01:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.10 01:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 17:33
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.09 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
