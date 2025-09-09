Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 1.04 × 26 ICMarketsSC-Live33 1.38 × 13 ICMarketsSC-Live15 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 2.04 × 24 ICMarketsSC-Live32 2.05 × 42 ICMarketsSC-Live25 3.31 × 568 ICMarketsSC-Live26 3.33 × 291 ICMarketsSC-Live23 3.58 × 1897 ICMarketsEU-Live17 3.92 × 13 ICMarketsSC-Live08 3.95 × 128 ICMarketsSC-Live12 4.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 4.25 × 8 Exness-Real17 4.67 × 3 Exness-Real29 5.38 × 8 AnzoCapital-Live 7.22 × 23 RoboForex-ECN 7.73 × 15 AdmiralMarkets-Live3 8.00 × 7 ForexTimeFXTM-ECN 9.21 × 126 Pepperstone-Demo01 9.38 × 79