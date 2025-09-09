SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Losser 2
Phuah Heng

Losser 2

Phuah Heng
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -58%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
845
Bénéfice trades:
717 (84.85%)
Perte trades:
128 (15.15%)
Meilleure transaction:
37.99 USD
Pire transaction:
-181.83 USD
Bénéfice brut:
1 696.29 USD (1 994 288 pips)
Perte brute:
-1 813.04 USD (109 280 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (130.24 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
142.22 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
19.40%
Charge de dépôt maximale:
86.06%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
42 minutes
Facteur de récupération:
-0.29
Longs trades:
628 (74.32%)
Courts trades:
217 (25.68%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.14 USD
Bénéfice moyen:
2.37 USD
Perte moyenne:
-14.16 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-64.03 USD)
Perte consécutive maximale:
-191.46 USD (2)
Croissance mensuelle:
-44.85%
Algo trading:
85%
Prélèvement par solde:
Absolu:
123.85 USD
Maximal:
409.15 USD (84.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
84.31% (409.23 USD)
Par fonds propres:
68.15% (204.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 750
GBPUSD 84
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 50
GBPUSD -19
USDJPY 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD -1.9K
USDJPY 102
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +37.99 USD
Pire transaction: -182 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +130.24 USD
Perte consécutive maximale: -64.03 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
1.22 × 9
PUPrime-Live
1.50 × 2
XM.COM-MT5
1.64 × 42
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
Darwinex-Live
3.53 × 68
RoboForex-ECN
3.72 × 155
FusionMarkets-Live
4.04 × 16914
ICMarketsSC-MT5
4.16 × 25
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
ICMarketsSC-MT5-2
6.26 × 941
Valutrades-Live
6.67 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.26 × 1399
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
TASS-Live
8.15 × 26
56 plus...
Follow at your own risk.
Not guarantee profit.
Don't play the game if unable to facing the losses.
Aucun avis
2025.10.28 16:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 12:03
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.14 04:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.14 03:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 21:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 19:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 13:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 11:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 10:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 22:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 07:16
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Losser 2
30 USD par mois
-58%
0
0
USD
83
USD
8
85%
845
84%
19%
0.93
-0.14
USD
84%
1:500
