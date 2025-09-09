SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CIPONG
Abdussuhud

CIPONG

Abdussuhud
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
53 (92.98%)
Perte trades:
4 (7.02%)
Meilleure transaction:
9.18 USD
Pire transaction:
-8.08 USD
Bénéfice brut:
87.44 USD (7 965 pips)
Perte brute:
-26.59 USD (2 528 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (29.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
29.31 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.39
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
119.14%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.53
Longs trades:
28 (49.12%)
Courts trades:
29 (50.88%)
Facteur de profit:
3.29
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
1.65 USD
Perte moyenne:
-6.65 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-8.08 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.08 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8.08 USD (2.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.36% (8.08 USD)
Par fonds propres:
49.44% (18.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 18
USDCHF 16
USDCAD 12
AUDUSD 8
EURGBP 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 21
USDCHF 14
USDCAD 12
AUDUSD 7
EURGBP 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.7K
USDCHF 417
USDCAD 1.7K
AUDUSD 339
EURGBP 289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.18 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +29.31 USD
Perte consécutive maximale: -8.08 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US12-Live
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 35
Axi-US02-Live
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 4
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
QETrade-REAL SERVER
0.00 × 2
SwissquoteLtd-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 22
Darwinex-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 3
Exness-Real5
0.00 × 5
mForex-REAL
0.00 × 5
FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 4
397 plus...
Growing By Doing
Aucun avis
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
No swaps are charged
2025.09.19 00:57
No swaps are charged
2025.09.18 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 02:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 14:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.