- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
31 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
10.33 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
139.23 USD (13 580 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
31 (139.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.23 USD (31)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
85.18%
Charge de dépôt maximale:
104.83%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
9 (29.03%)
Courts trades:
22 (70.97%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.49 USD
Bénéfice moyen:
4.49 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
15.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
11.51% (57.55 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD
|139
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +10.33 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +139.23 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|0.15 × 20
|
ICMarketsSC-Live27
|0.24 × 58
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 222
|
ICMarketsSC-Live25
|0.69 × 72
|
ICMarketsSC-Live23
|1.67 × 15
|
ICMarketsSC-Live14
|1.74 × 42
|
Pepperstone-Edge07
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.80 × 35
|
Tickmill-Live08
|2.83 × 12
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.80 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|4.00 × 1
|
CityIndexAU-Live 101
|6.47 × 55
|
XMTrading-Real 256
|9.80 × 10
|
FBS-Real-3
|11.32 × 423
|
FBS-Real-9
|11.39 × 74
|
Alpari-ECN1
|13.00 × 1
Axiom King – Precision Trading Signals
Axiom King delivers consistent, high-quality trading signals built on disciplined risk management and a proven forex strategy. Focused on capital preservation and steady growth, each trade is carefully selected using a combination of technical precision, correlation analysis, and market timing.
Subscribers benefit from:
📈 Consistent performance with transparency.
🔒 Strict risk control on every trade.
⚖ Balanced strategy blending short-term opportunities with long-term stability.
🌍 Designed for traders seeking reliable growth without reckless risk.
Whether you’re a beginner looking to grow steadily or an experienced trader seeking an additional edge, Axiom King offers signals backed by professionalism, discipline, and experience.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
28%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
7
0%
31
100%
85%
n/a
4.49
USD
USD
12%
1:10