SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Axiom King
Yusuf Balami Sule

Axiom King

Yusuf Balami Sule
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
ICMarketsSC-Live26
1:10
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
31 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
10.33 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
139.23 USD (13 580 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
31 (139.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
139.23 USD (31)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
85.18%
Charge de dépôt maximale:
104.83%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
9 (29.03%)
Courts trades:
22 (70.97%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
4.49 USD
Bénéfice moyen:
4.49 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
15.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
11.51% (57.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD 139
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.33 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +139.23 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 3
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live26
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.24 × 58
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 222
ICMarketsSC-Live25
0.69 × 72
ICMarketsSC-Live23
1.67 × 15
ICMarketsSC-Live14
1.74 × 42
Pepperstone-Edge07
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.80 × 35
Tickmill-Live08
2.83 × 12
TradersGlobalGroup-Live
3.80 × 5
VantageInternational-Live 8
4.00 × 1
CityIndexAU-Live 101
6.47 × 55
XMTrading-Real 256
9.80 × 10
FBS-Real-3
11.32 × 423
FBS-Real-9
11.39 × 74
Alpari-ECN1
13.00 × 1
Axiom King – Precision Trading Signals
Axiom King delivers consistent, high-quality trading signals built on disciplined risk management and a proven forex strategy. Focused on capital preservation and steady growth, each trade is carefully selected using a combination of technical precision, correlation analysis, and market timing.

Subscribers benefit from:

📈 Consistent performance with transparency.

🔒 Strict risk control on every trade.

⚖ Balanced strategy blending short-term opportunities with long-term stability.

🌍 Designed for traders seeking reliable growth without reckless risk.


Whether you’re a beginner looking to grow steadily or an experienced trader seeking an additional edge, Axiom King offers signals backed by professionalism, discipline, and experience.


Aucun avis
2025.10.27 15:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 18:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 17:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 16:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.10 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 19:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 14:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 13:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 13:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 13:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.