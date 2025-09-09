- Croissance
Trades:
478
Bénéfice trades:
410 (85.77%)
Perte trades:
68 (14.23%)
Meilleure transaction:
250.02 USD
Pire transaction:
-1 711.70 USD
Bénéfice brut:
6 293.35 USD (50 300 pips)
Perte brute:
-6 671.66 USD (50 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (232.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 306.81 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.31%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
243 (50.84%)
Courts trades:
235 (49.16%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.79 USD
Bénéfice moyen:
15.35 USD
Perte moyenne:
-98.11 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-187.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 750.57 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.75%
Prévision annuelle:
43.42%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 368.96 USD
Maximal:
2 529.92 USD (67.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.47% (2 529.92 USD)
Par fonds propres:
52.62% (2 732.49 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD.r
|464
|XAUUSD.r
|14
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD.r
|399
|XAUUSD.r
|-768
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD.r
|911
|XAUUSD.r
|-1.4K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
As a dedicated GBP/USD trader, my edge comes from a synergistic partnership between technology and discretion. My strategy is rooted in automated systems: Expert Advisors (EAs) handle precise order execution, backtested strategy validation, and unwavering risk management. I complement this technological framework with manual analysis for high-level market sentiment, fundamental shifts, and anomaly detection—fine-tuning entries, exits, and overall strategy. This dual approach ensures disciplined, emotion-free trading while remaining adaptive to the dynamic macro-economic forces driving the Cable.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-44%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
24
67%
478
85%
100%
0.94
-0.79
USD
USD
67%
1:500