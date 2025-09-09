SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / GBPUSD Royal
Ruyi Jiang

GBPUSD Royal

Ruyi Jiang
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -44%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
478
Bénéfice trades:
410 (85.77%)
Perte trades:
68 (14.23%)
Meilleure transaction:
250.02 USD
Pire transaction:
-1 711.70 USD
Bénéfice brut:
6 293.35 USD (50 300 pips)
Perte brute:
-6 671.66 USD (50 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (232.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 306.81 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.31%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.15
Longs trades:
243 (50.84%)
Courts trades:
235 (49.16%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.79 USD
Bénéfice moyen:
15.35 USD
Perte moyenne:
-98.11 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-187.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 750.57 USD (3)
Croissance mensuelle:
3.75%
Prévision annuelle:
43.42%
Algo trading:
67%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 368.96 USD
Maximal:
2 529.92 USD (67.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.47% (2 529.92 USD)
Par fonds propres:
52.62% (2 732.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD.r 464
XAUUSD.r 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD.r 399
XAUUSD.r -768
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD.r 911
XAUUSD.r -1.4K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +250.02 USD
Pire transaction: -1 712 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +232.29 USD
Perte consécutive maximale: -187.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

As a dedicated GBP/USD trader, my edge comes from a synergistic partnership between technology and discretion. My strategy is rooted in automated systems: Expert Advisors (EAs) handle precise order execution, backtested strategy validation, and unwavering risk management. I complement this technological framework with manual analysis for high-level market sentiment, fundamental shifts, and anomaly detection—fine-tuning entries, exits, and overall strategy. This dual approach ensures disciplined, emotion-free trading while remaining adaptive to the dynamic macro-economic forces driving the Cable.


Aucun avis
2025.09.24 08:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 01:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 12:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 07:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
