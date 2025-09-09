SignauxSections
Ervan Chandra Gunawan

SSMARTBOT V4 ONE SHOOT

Ervan Chandra Gunawan
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 800 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
DooFinancialFutures-Trade
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
33
Bénéfice trades:
23 (69.69%)
Perte trades:
10 (30.30%)
Meilleure transaction:
388.50 USD
Pire transaction:
-411.55 USD
Bénéfice brut:
1 720.22 USD (175 439 pips)
Perte brute:
-2 754.85 USD (274 234 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (167.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
631.85 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
54.01%
Charge de dépôt maximale:
8.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
20 (60.61%)
Courts trades:
13 (39.39%)
Facteur de profit:
0.62
Rendement attendu:
-31.35 USD
Bénéfice moyen:
74.79 USD
Perte moyenne:
-275.49 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-916.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-916.49 USD (3)
Croissance mensuelle:
-64.27%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 219.95 USD
Maximal:
1 850.57 USD (50.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.44% (1 850.52 USD)
Par fonds propres:
50.00% (407.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.y 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.y -1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.y -99K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +388.50 USD
Pire transaction: -412 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +167.01 USD
Perte consécutive maximale: -916.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "DooFinancialFutures-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🔥 SSmartbot V2 – ONE SHOOT - Sniper Strategy
Trading otomatis dengan konsep “One Shot Entry” yang fokus hanya pada entry dengan probabilitas tertinggi. Dirancang khusus untuk pasangan XAU/USD (Gold) dengan pendekatan Sniper Trading – menunggu momen terbaik layaknya penembak jitu.

✨ Keunggulan Utama:

  • 🎯 One Shot Entry → Tanpa martingale & tanpa layering berlebihan.

  • 🧠 AI Forecasting Mapping → Analisa tren berbasis data & algoritma cerdas.

  •  Auto-Trade 24/5 → Eksekusi cepat, konsisten, dan disiplin.

  • 📊 Money Management Terintegrasi → Stop Loss, Take Profit, dan ukuran lot otomatis menyesuaikan risiko.

  • 📈 Fokus pada XAU/USD (Gold) → Pasangan paling likuid dan volatile.


Aucun avis
2025.09.26 16:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 14:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 09:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.25 02:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 07:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.09.09 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
