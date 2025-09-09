SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Toberscalp
Roelof J Rijken

Toberscalp

Roelof J Rijken
0 avis
142 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -15%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
493
Bénéfice trades:
260 (52.73%)
Perte trades:
233 (47.26%)
Meilleure transaction:
33.30 EUR
Pire transaction:
-50.87 EUR
Bénéfice brut:
504.00 EUR (53 413 pips)
Perte brute:
-631.57 EUR (108 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (16.31 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
50.26 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
1.04%
Charge de dépôt maximale:
61.75%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.54
Longs trades:
296 (60.04%)
Courts trades:
197 (39.96%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.26 EUR
Bénéfice moyen:
1.94 EUR
Perte moyenne:
-2.71 EUR
Pertes consécutives maximales:
46 (-19.33 EUR)
Perte consécutive maximale:
-135.73 EUR (12)
Croissance mensuelle:
0.75%
Prévision annuelle:
9.13%
Algo trading:
75%
Prélèvement par solde:
Absolu:
188.11 EUR
Maximal:
235.23 EUR (22.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.16% (217.64 EUR)
Par fonds propres:
2.41% (6.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 129
GBPUSD 125
XAUUSD 107
USDJPY 27
AUDCAD 23
NZDCAD 21
AUDNZD 16
USTEC 7
BTCUSD 5
USDCHF 4
GBPJPY 4
EURCHF 3
AUDUSD 3
EURJPY 3
USDCAD 3
DE40 3
XAUAUD 1
CADJPY 1
GBPAUD 1
XAUEUR 1
EURGBP 1
TSLA.NAS 1
NZDCHF 1
CHFJPY 1
CADCHF 1
US30 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 55
GBPUSD 7
XAUUSD -175
USDJPY -26
AUDCAD 11
NZDCAD 9
AUDNZD 2
USTEC 11
BTCUSD -7
USDCHF -7
GBPJPY 4
EURCHF -34
AUDUSD -5
EURJPY -38
USDCAD -1
DE40 4
XAUAUD 2
CADJPY 32
GBPAUD 2
XAUEUR 0
EURGBP 2
TSLA.NAS 2
NZDCHF 0
CHFJPY 0
CADCHF 0
US30 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -569
GBPUSD 205
XAUUSD -1.5K
USDJPY -40
AUDCAD -2.2K
NZDCAD -804
AUDNZD 482
USTEC 9.9K
BTCUSD -66K
USDCHF -93
GBPJPY 572
EURCHF -491
AUDUSD -49
EURJPY -423
USDCAD -43
DE40 3.8K
XAUAUD 59
CADJPY 792
GBPAUD 376
XAUEUR -19
EURGBP 190
TSLA.NAS 206
NZDCHF -20
CHFJPY 32
CADCHF 0
US30 980
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.30 EUR
Pire transaction: -51 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +16.31 EUR
Perte consécutive maximale: -19.33 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsEU-MT5-5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.35 × 107
Exness-MT5Real3
0.40 × 5
FusionMarkets-Live
0.57 × 77
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.84 × 187
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.11 × 94
Bybit-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.57 × 143
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.60 × 212
Coinexx-Live
1.85 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 987
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
OneRoyal-Server
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.03 × 3762
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
FundingTradersGroup-Server
2.12 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
2.52 × 29
Darwinex-Live
2.57 × 146
Axiory-Live
2.57 × 61
DooTechnology-Live
2.85 × 68
78 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Breakout strategy on gold
Aucun avis
2025.09.16 09:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 15:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 15:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 15:33
Trading operations on the account were performed for only 84 days. This comprises 8.35% of days out of the 1006 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 15:33
80% of trades performed within 36 days. This comprises 3.58% of days out of the 1006 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 09:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 09:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Toberscalp
30 USD par mois
-15%
0
0
USD
258
EUR
142
75%
493
52%
1%
0.79
-0.26
EUR
29%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.