SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SignalteteXM2
Phawin Tirasa

SignalteteXM2

Phawin Tirasa
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
XMGlobal-MT5 4
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
36 (70.58%)
Perte trades:
15 (29.41%)
Meilleure transaction:
12.80 USD
Pire transaction:
-13.57 USD
Bénéfice brut:
90.91 USD (7 845 pips)
Perte brute:
-65.05 USD (6 301 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (17.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.51 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
28.81%
Charge de dépôt maximale:
3.74%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
1.18
Longs trades:
28 (54.90%)
Courts trades:
23 (45.10%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
2.53 USD
Perte moyenne:
-4.34 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.05 USD (3)
Croissance mensuelle:
44.51%
Prévision annuelle:
540.06%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.75 USD
Maximal:
22.00 USD (16.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.53% (18.36 USD)
Par fonds propres:
2.51% (12.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 9
USDJPY 8
USDCHF 6
EURUSD 5
CADJPY 3
AUDJPY 3
GBPJPY 3
GBPUSD 2
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
NZDUSD 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -13
USDJPY 22
USDCHF 11
EURUSD 15
CADJPY -4
AUDJPY 0
GBPJPY -2
GBPUSD 7
GBPCAD 5
EURAUD 3
AUDCAD -8
EURJPY -4
NZDJPY 6
NZDUSD -3
EURNZD -9
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -992
USDJPY 2.2K
USDCHF 922
EURUSD 429
CADJPY -634
AUDJPY -30
GBPJPY -305
GBPUSD 389
GBPCAD 712
EURAUD 505
AUDCAD -496
EURJPY -630
NZDJPY 432
NZDUSD -273
EURNZD -686
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.80 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +17.03 USD
Perte consécutive maximale: -17.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 9
Coinexx-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 5
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.03 × 184
XMGlobal-MT5 12
0.08 × 12
XMGlobal-MT5 8
0.09 × 22
Tickmill-Live
0.23 × 74
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.32 × 431
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.35 × 160
XMGlobal-MT5
0.42 × 55
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
0.63 × 54
XMGlobal-MT5 14
0.67 × 3
KuberaCapitalMarkets-Server
0.81 × 363
14 plus...
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 07:40
Trading operations on the account were performed for only 30 days. This comprises 15.08% of days out of the 199 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.09 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 26 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SignalteteXM2
30 USD par mois
43%
0
0
USD
503
USD
35
0%
51
70%
29%
1.39
0.51
USD
11%
1:300
Copier

