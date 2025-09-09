SignauxSections
Phawin Tirasa

SignalteteXM1

Phawin Tirasa
0 avis
Fiabilité
40 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
39 (72.22%)
Perte trades:
15 (27.78%)
Meilleure transaction:
6.78 USD
Pire transaction:
-9.42 USD
Bénéfice brut:
80.69 USD (8 563 pips)
Perte brute:
-70.14 USD (7 761 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (8.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
16.54 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
26.31%
Charge de dépôt maximale:
1.34%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.48
Longs trades:
28 (51.85%)
Courts trades:
26 (48.15%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
2.07 USD
Perte moyenne:
-4.68 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.67%
Prévision annuelle:
68.85%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.19 USD
Maximal:
21.98 USD (16.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.03% (19.07 USD)
Par fonds propres:
2.00% (8.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 9
USDCAD 7
USDCHF 6
EURCAD 4
CADJPY 4
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 3
GBPJPY 3
GBPCAD 2
EURAUD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
CADCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 17
USDCAD -10
USDCHF 11
EURCAD -12
CADJPY 1
AUDJPY 3
GBPUSD 11
EURUSD -2
GBPJPY -2
GBPCAD 5
EURAUD 3
AUDCAD -8
EURJPY -4
NZDJPY 6
CADCHF 1
EURNZD -9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.2K
USDCAD -1.1K
USDCHF 951
EURCAD -1.7K
CADJPY 107
AUDJPY 242
GBPUSD 729
EURUSD -155
GBPJPY -287
GBPCAD 759
EURAUD 502
AUDCAD -496
EURJPY -634
NZDJPY 407
CADCHF 64
EURNZD -697
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.78 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.88 USD
Perte consécutive maximale: -16.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5 6
0.00 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 3
GeneracionZoe-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 149
Coinexx-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
XMMena-MT5
0.00 × 5
Exness-MT5Real2
0.03 × 184
XMGlobal-MT5 12
0.08 × 13
XMGlobal-MT5 8
0.09 × 22
Tickmill-Live
0.22 × 78
XMGlobal-MT5 11
0.28 × 43
TitanFX-MT5-01
0.32 × 431
XMTrading-MT5 3
0.33 × 258
Alpari-MT5
0.35 × 160
XMGlobal-MT5
0.41 × 59
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.67 × 3
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 51
Exness-MT5Real5
0.88 × 578
14 plus...
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 14:21
Trading operations on the account were performed for only 34 days. This comprises 13.18% of days out of the 258 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 82 days
