Michael John Malkinson

XNine9isBack

Michael John Malkinson
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
757
Bénéfice trades:
671 (88.63%)
Perte trades:
86 (11.36%)
Meilleure transaction:
906.00 USD
Pire transaction:
-586.50 USD
Bénéfice brut:
7 940.06 USD (190 125 pips)
Perte brute:
-4 405.69 USD (57 039 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (194.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
906.00 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.51%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
239
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.24
Longs trades:
287 (37.91%)
Courts trades:
470 (62.09%)
Facteur de profit:
1.80
Rendement attendu:
4.67 USD
Bénéfice moyen:
11.83 USD
Perte moyenne:
-51.23 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-202.79 USD)
Perte consécutive maximale:
-746.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
37.72%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.23 USD
Maximal:
1 089.84 USD (8.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.06% (1 073.52 USD)
Par fonds propres:
18.02% (2 177.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 100
EURCAD 76
GBPNZD 68
AUDCAD 61
EURJPY 59
GBPCAD 30
AUDUSD 30
GBPSGD 28
NZDCAD 27
CADCHF 26
GBPAUD 25
EURAUD 23
EURGBP 18
USDCHF 17
CHFSGD 17
EURUSD 13
USDCAD 13
NZDUSD 12
EURNZD 12
EURCHF 11
NZDJPY 11
NZDCHF 10
GBPUSD 10
AUDSGD 10
AUDJPY 9
SGDJPY 7
GBPCHF 5
USDSGD 5
EURSGD 5
CHFJPY 5
CADJPY 4
AUDCHF 3
USDJPY 3
GBPJPY 2
AUDNZD 1
BTCUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.6K
EURCAD 167
GBPNZD 54
AUDCAD 410
EURJPY 34
GBPCAD 173
AUDUSD 64
GBPSGD 19
NZDCAD 247
CADCHF 122
GBPAUD 113
EURAUD 207
EURGBP -81
USDCHF -129
CHFSGD 49
EURUSD 375
USDCAD 119
NZDUSD 86
EURNZD -222
EURCHF 32
NZDJPY 10
NZDCHF 12
GBPUSD -30
AUDSGD 35
AUDJPY 7
SGDJPY 7
GBPCHF -19
USDSGD 16
EURSGD 19
CHFJPY 9
CADJPY 12
AUDCHF -19
USDJPY 5
GBPJPY 3
AUDNZD 0
BTCUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 52K
EURCAD 8.8K
GBPNZD 10K
AUDCAD 3.4K
EURJPY 6.1K
GBPCAD 4.9K
AUDUSD 2K
GBPSGD 2.9K
NZDCAD 3.6K
CADCHF 2.2K
GBPAUD 3.9K
EURAUD 4.6K
EURGBP 154
USDCHF 271
CHFSGD 4.1K
EURUSD 3.6K
USDCAD 1.7K
NZDUSD 1.2K
EURNZD -754
EURCHF 403
NZDJPY 1.5K
NZDCHF 951
GBPUSD 571
AUDSGD 753
AUDJPY 1.4K
SGDJPY 1.2K
GBPCHF 302
USDSGD 491
EURSGD 1.2K
CHFJPY 1.4K
CADJPY 1.1K
AUDCHF 38
USDJPY 758
GBPJPY 516
AUDNZD 76
BTCUSD 5.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +906.00 USD
Pire transaction: -587 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +194.90 USD
Perte consécutive maximale: -202.79 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VTMarkets-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.37 × 245
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 10782
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5686
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.95 × 58
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
143 plus...
Running an expertly chosen and customised selection of EA's
My signal offers maximum diversity, trading 35 different pairs.
Aucun avis
2025.09.10 04:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 10:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 07:40
Share of trading days is too low
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.09 06:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 06:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.09 06:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.09 06:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.