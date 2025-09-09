SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SignalteteIC1
Phawin Tirasa

SignalteteIC1

Phawin Tirasa
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
62
Bénéfice trades:
41 (66.12%)
Perte trades:
21 (33.87%)
Meilleure transaction:
7.38 USD
Pire transaction:
-9.23 USD
Bénéfice brut:
94.86 USD (10 102 pips)
Perte brute:
-82.25 USD (10 213 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (18.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.05 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
27.31%
Charge de dépôt maximale:
6.62%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.62
Longs trades:
30 (48.39%)
Courts trades:
32 (51.61%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.20 USD
Bénéfice moyen:
2.31 USD
Perte moyenne:
-3.92 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-17.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.18 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.47%
Prévision annuelle:
54.27%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.52 USD
Maximal:
20.47 USD (17.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.22% (20.47 USD)
Par fonds propres:
3.91% (8.07 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 8
USDJPY 8
USDCHF 7
EURUSD 7
CADJPY 6
GBPUSD 6
EURNZD 3
EURAUD 3
GBPJPY 3
GBPCAD 2
AUDCAD 2
EURJPY 2
NZDJPY 2
GBPAUD 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD -10
USDJPY 18
USDCHF 15
EURUSD 6
CADJPY -8
GBPUSD -5
EURNZD -12
EURAUD 6
GBPJPY -2
GBPCAD 6
AUDCAD -3
EURJPY -4
NZDJPY 6
GBPAUD 3
NZDUSD -3
AUDJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD -1.1K
USDJPY 2.2K
USDCHF 1.3K
EURUSD 592
CADJPY -1.2K
GBPUSD -853
EURNZD -2K
EURAUD 916
GBPJPY -263
GBPCAD 776
AUDCAD -481
EURJPY -638
NZDJPY 449
GBPAUD 432
NZDUSD -258
AUDJPY -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.38 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +18.05 USD
Perte consécutive maximale: -17.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 3
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarketsAU-Live
0.00 × 24
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
Axiory-Live
0.33 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.37 × 35
ICMarketsEU-MT5-2
0.43 × 167
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.47 × 514
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5
0.59 × 6194
ForexClub-MT5 Real Server
0.62 × 500
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.78 × 5667
116 plus...
View the information, leave some time, and then withdraw your money.
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.43% of days out of 234 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 18:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 226 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 06:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
